Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le transfert d’Ayyoub Bouaddi du LOSC à Manchester City devrait accélérer dans les prochains jours avec le départ de Rodri au FC Barcelone et déboucher sans doute sur la plus grosse vente pour un joueur quittant la L1.

Ayyoub Bouaddi pourrait bien vivre ses derniers jours sous le maillot du LOSC. Le jeune milieu lillois serait déjà d’accord contractuellement avec Manchester City depuis plusieurs jours. Le dossier pourrait désormais accélérer avec le départ annoncé de Rodri vers le FC Barcelone.

Un record historique pour un départ de Ligue 1

Cette évolution pourrait libérer une place importante dans l’entrejeu de Pep Guardiola et permettre aux Citizens de passer à l’action de manière définitive pour Bouaddi. Le transfert pourrait ainsi être bouclé dans les prochains jours. Si l’opération se concrétise dans les conditions annoncées, Ayyoub Bouaddi pourrait devenir le joueur le plus cher de l’histoire à quitter directement la Ligue 1.

Il dépasserait alors Neymar, transféré du PSG à Al-Hilal pour 90 millions d’euros à l’été 2023. Le cas de Kylian Mbappé est différent : l’attaquant avait quitté Monaco pour 180 millions d’euros, mais il était resté en Ligue 1 en rejoignant le PSG. Bouaddi pourrait donc s’installer tout en haut de ce classement, même si son record pourrait rapidement être battu.

Barcola pourrait déjà lui voler le record

La situation de Bradley Barcola pourrait en effet rebattre les cartes. Le PSG négocie actuellement autour de l’avenir de son ailier français, courtisé notamment par Liverpool. Une vente importante vers les Reds pourrait rapidement dépasser le montant du transfert de Bouaddi. Le jeune Lillois pourrait donc détenir le record pendant une période particulièrement courte. Cela n’enlèverait rien à la performance réalisée par le LOSC, qui s’apprête à nouveau à réaliser une opération XXL avec l’un de ses jeunes talents. Olivier Létang pourrait également confirmer sa réputation de négociateur particulièrement efficace.

Après avoir vendu Leny Yoro à Manchester United pour 70 millions d’euros bonus compris en juillet 2024, le président lillois avait encore réalisé une impressionnante campagne de ventes l’été dernier. Lucas Chevalier avait notamment rejoint le PSG pour 55 millions d’euros bonus inclus, tandis que Bafodé Diakité avait été transféré à Bournemouth pour 40 millions d’euros et Edon Zhegrova à la Juventus Turin pour 19 millions d’euros bonus inclus. Le LOSC avait ainsi réalisé près de 110 millions d’euros de ventes sur le seul dernier mercato estival. Avec Bouaddi, Olivier Létang pourrait donc ajouter une nouvelle opération majeure à son bilan.