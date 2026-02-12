FC Barcelone : le Barça a sombré contre l’Atlético, l’incroyable boulette de Joan Garcia en vidéo

En ½ finale aller de Coupe du Roi, le FC Barcelone a sombré ce soir sur le terrain de l’Atlético de Madrid (0-4).

Enorme désillusion pour le FC Barcelone. Mené 4-0 dès la mi-temps, l’équipe d’Hansi Flick a sombré sur le terrain de l’Atlético et Joan Garcia a encaissé un but qui risque de lui faire faire quelques cauchemars. Le portier catalan a connu un début de match mouvementé lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi avec dès la 3e minute, une belle parade en repoussant une frappe dangereuse de Giuliano Simeone, mais surtout, quelques instants plus tard, une énorme boulette : sur une passe en retrait d’Eric Garcia, le portier de 24 ans a complètement manqué son contrôle, le ballon lui a échappé et il a terminé sa course au fond des filets. Une erreur qui a offert l’ouverture du score aux Colchoneros et donné le ton d’une soirée très compliquée pour le Barça.

Griezmann parmi les bourreaux du FC Barcelone

Dans la foulée, C’est Antoine Griezmann, titularisé par Diego Simeone, qui a permis à l’Atlético de faire le break. La recrue Ademola Lookman, très en vue, a inscrit le 3e but, et Julian Alvarez a ajouté un 4e but dans le temps additionnel de la première mi-temps. Le Barça, complètement dépassé, sonné, a ensuite stoppé l’hémorragie. Pau Cubarsi a réduit le score mais son but a été refusé pour hors jeu. Et Eric Garcia a vu rouge. Il faudra un miracle pour que le Barça refasse son retard et se hisse en finale.