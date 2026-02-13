FC Barcelone : le Barça prévoit de grosses représailles après la correction face à l’Atlético

Au lendemain de la claque infligée par l’Atlético Madrid, le FC Barcelone envisage de déposer une plainte auprès de la Fédération espagnole de football.

Ce jeudi soir, le FC Barcelone a subi une véritable correction après la lourde défaite 4-0 sur le terrain de l’Atlético de Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi. En parallèle, le club catalan envisage de déposer une plainte formelle auprès de la Fédération espagnole de football (RFEF) contre l’arbitrage, rapporte Mundo Deportivo.

Le Barça déplore notamment l’absence de carton rouge pour Giuliano Simeone lors d’une faute sur Alejandro Baldé, mais c’est surtout le but refusé à Pau Cubarsi à la 52e minute qui a provoqué l’incompréhension.

Un système de hors-jeu défaillant

L’arbitre Martínez Munuera a mis plus de six minutes avant d’annuler le but pour un hors-jeu très difficile à détecter, un délai accentué par la défaillance du système semi-automatique de hors-jeu. Selon le comité technique des arbitres :

« Lors de l’analyse, il a été constaté que le système a rencontré un problème de modélisation des joueurs au niveau des squelettes, suite à la détection d’une situation de forte densité de joueurs. Après avoir tenté de recalibrer la modélisation, et constaté que cela s’avérait impossible, conformément à la procédure établie, l’équipe VAR a procédé au tracé manuel des lignes de hors-jeu afin de prendre la décision finale et correcte. »

La colère de Hansi Flick

Pour l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, la situation est incompréhensible :

« Pour moi, c’est de la folie de mettre autant de temps à régler une situation pareille. Sept minutes, tout de même. Quand j’ai vu le ralenti, il était clair qu’il n’y avait pas de hors-jeu. Peut-être ont-ils vu autre chose. Dans ce cas, ils auraient dû nous le dire. Il n’y a aucune communication. Ils ont trouvé un prétexte pour refuser le but et, en plus, ils ne nous ont rien expliqué. Pourquoi est-il hors-jeu? Je ne suis pas d’accord. »

L’entraîneur a également reconnu les lacunes de son équipe lors de cette première mi-temps :

« Nous n’avons pas bien joué en première mi-temps, pas joué en tant qu’équipe. La distance entre nos joueurs était beaucoup trop grande. Nous n’avons pas pressé comme nous le voulions. Pendant les 45 premières minutes, nous avons pris une leçon. Parfois, c’est une bonne chose de recevoir une leçon au bon moment. Peut-être qu’aujourd’hui était le bon moment. Il nous reste un match pour revenir. Nous avons deux mi-temps de 45 minutes. Gagner chaque mi-temps 2-0 sera notre objectif. Nous allons nous battre pour ça. La défaite de ce soir est lourde, mais je suis très fier de mon équipe. Peut-être pas des 45 premières minutes, mais du reste de la saison, oui. Nous devons accepter cette leçon et nous améliorer. Nous avons encore une chance de revenir, ce ne sera pas facile, mais nous allons tout faire pour. »

Le Barça compte donc déposer une réclamation officielle auprès de la RFEF, en espérant que la décision arbitrale fasse l’objet d’un examen plus attentif avant le match retour.