FC Barcelone : nouveau coup dur pour Hansi Flick

L’alerte est sérieuse pour les supporters du FC Barcelone : Marcus Rashford déclare forfait pour le choc face à Girona, plongeant le club catalan dans l’incertitude à l’aube d’une échéance capitale en Liga.

Marcus Rashford absent, une rechute inquiétante

Initialement mis au repos par précaution après un coup au genou, Rashford ne sera finalement pas rétabli pour affronter Girona lundi soir. Sa situation s’aggrave, la gêne semble plus sévère que prévu et aucune date de retour n’est avancée. À seulement 26 ans, l’ailier anglais traverse un début d’année en trombe, mais ce nouveau souci physique freine net sa dynamique. Arrivé en fanfare à Barcelone il y a quelques mois, il comptabilise déjà 21 apparitions, 4 buts et 8 passes décisives en Liga — un rendement solide qui manquera cruellement dans ces prochaines semaines.

Le FC Barcelone sous pression après la défaite contre l’Atlético

Le timing de cette indisponibilité est catastrophique : battu en Coupe par un Atlético intraitable (0-4), le Barça n’a pas le droit à l’erreur contre Girona. Ce nouveau coup du sort s’ajoute à une période déjà tendue. Seule éclaircie dans la grisaille : la qualification directe pour la Ligue des Champions permet au Barça de souffler un peu au mois de février. Loin d’être anodin dans ce contexte tendu. Mais, pour les supporters blaugrana, l’heure est à la frustration et au doute. Sans Rashford, le FC Barcelone doit prouver qu’il sait aussi gagner dans l’urgence et l’adversité, sous peine de voir le Real prendre les commandes de la Liga.