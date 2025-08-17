FC Barcelone Mercato : Marc Casado a tranché pour son avenir

Le jeune milieu défensif du Barça est sollicité…

Ces dernières semaines, le nom de Marc Casado est associé à un départ. Plusieurs clubs frappent à la porte pour le milieu défensif. Même s’il est soumis à une forte concurrence, sa patience a payé puisqu’ Hansi Flick l’a intégré dans les plans de la pré-saison lors de la tournée en Corée et au Japon. L’entraîneur allemand apprécie son énergie.

Il veut s’imposer au Barça… qui ne le bradera pas

De son côté, Casado, lui ne pense qu’à réussir à Barcelone. Selon SPORT, il a décidé de rester, au moins cet été, et s’il sent qu’il n’est pas en mesure de s’imposer, il envisagera de partir. Mais pour l’heure, il est déterminé à se battre pour une place dans la rotation. L’Atlético de Madrid s’intéresse au joueur mais le Barca réclamerait au moins 50 millions d’euros pour envisager une vente.