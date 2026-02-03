Real Madrid, OL Mercato : Karim Benzema a fait ses adieux à Al-Ittihad avant de rejoindre Al-Hilal

Émotion, gratitude, et nouveau chapitre : Karim Benzema, pour qui un retour à l’OL avait été évoqué, a officiellement tourné la page d’Al-Ittihad. Après deux années et demie à Djeddah, le Ballon d’Or 2022 laisse derrière lui des souvenirs inoubliables pour s’engager avec Al-Hilal, leader de la Saudi Pro League.

Karim Benzema n’a pas manqué de saluer ceux qui ont marqué son parcours à Al-Ittihad. Sur ses réseaux, l’attaquant français s’est adressé avec humilité et respect à tous ceux qui l’ont accompagné lors de cette première aventure saoudienne :

« Al Ittihad, ce chapitre touche à sa fin, mais le respect et la gratitude resteront toujours. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers, et surtout aux fans pour l’accueil, l’amour et l’énergie que vous m’avez donnés chaque jour. Ce parcours m’a beaucoup apporté, tant sur le plan personnel que professionnel. Je pars la tête haute, fier d’avoir porté ces couleurs et de tout ce que nous avons partagé. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. Respect. KB9 »

Ce message illustre l’élégance d’un joueur qui, même au terme d’une période mouvementée, choisit de placer l’humain et la gratitude avant tout. Pour mieux saisir ce contexte, il faut aussi se rappeler le bras de fer entre Benzema et Al-Ittihad qui aura marqué les coulisses de ce départ.

Le bilan de l’ancien buteur de l’OL et du Real Madrid à Al-Ittihad : un doublé historique

Arrivé en octobre 2023 avec un statut de pionnier, Karim Benzema a rapidement endossé le brassard de capitaine. Son passage à Djeddah restera gravé dans les annales du club, notamment grâce à un doublé Coupe-Championnat décroché lors de la saison 2024-2025. L’ancien du Real Madrid s’est également illustré jusqu’au bout par ses performances : 8 buts en 14 matchs lors de la dernière saison, preuve de son influence intacte malgré l’âge.

Ce parcours n’a cependant pas été un long fleuve tranquille. S’il a su mobiliser ses coéquipiers dans les moments décisifs, Benzema a aussi vécu des épisodes plus intenses en coulisses, jusqu’à ce transfert retentissant vers la concurrence. Pour mieux comprendre les contours du deal, retrouvez le transfert gratuit de Benzema vers Al-Hilal.

Nouveau défi à Al-Hilal, leader de la Saudi Pro League

En rejoignant Al-Hilal, Benzema s’offre un nouveau défi à la hauteur de ses ambitions : intégrer l’effectif le plus solide du football saoudien actuel, sous la houlette de Simone Inzaghi. Le club, solide leader du championnat, rêvait d’ajouter l’expérience et le talent du Français à son attaque déjà bien fournie. À l’aube de ses 36 ans, Benzema continue d’attirer regards et attentes à chaque transfert, preuve de son statut hors norme dans le paysage du football mondial.