À LA UNE DU 29 JAN 2026
[00:13]OM : De Zerbi demande pardon après l’élimination en Ligue des Champions
[00:00]PSG : Neves et Mendes chaperonnent deux pures bombes de la Fashion Week à Paris
[23:58]Ligue des champions : le FC Barcelone sort le grand jeu, le Real Madrid sombre malgré Mbappé
[23:34]OM : une élimination qui fera date, le but fou de Trubin en vidéo
[23:12]Ligue des champions : direction les barrages pour le PSG et Monaco, l’OM éliminé !
[22:35]Mercato : Karim Benzema va au clash avec Al-Ittihad, la Juventus se frotte les mains !
[22:20]FC Nantes Mercato : Kwon Hyeok-kyu, par ici la sortie !
[22:05]Real Madrid : Mbappé marque et s’offre un nouveau record
[22:00]ASSE : Horneland a essoré ses joueurs, la Ligue 1 l’a déjà condamné ! 
[21:30]ASSE : remonté à l’entraînement, Larsonneur essuie une volée de bois vert !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Mercato : Karim Benzema va au clash avec Al-Ittihad, la Juventus se frotte les mains !

Par Laurent Hess - 28 Jan 2026, 22:35
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Situation électrique à Al-Ittihad ! Karim Benzema vient de prendre une décision fracassante : il n’honorera pas la prochaine rencontre officielle de son club. L’ancien Ballon d’Or assume un choix personnel qui met le feu aux poudres, alors que son contrat court jusqu’en juin prochain et que les discussions autour de son avenir sont plus tendues que jamais.

Selon Foot Mercato, c’est Benzema (38 ans) lui-même qui a averti la direction d’Al-Ittihad : il ne sera pas sur la feuille de match lors de la prochaine échéance. Ce refus s’inscrit dans un contexte bien précis : l’attaquant se dit ouvertement insatisfait des nouvelles conditions contractuelles soumises par ses dirigeants. À six mois de la fin de contrat, il pose ainsi un acte fort, donnant un tout nouveau relief à la tension qui règne avec le club saoudien.

Une tension grandissante entre Benzema et Al-Ittihad

Cette absence délibérée envoie un message clair à la direction d’Al-Ittihad : Benzema n’entend plus progresser dans ce flou contractuel persisté. Ce geste surprenant met la pression sur l’état-major, alors que l’attaquant préfère prendre du recul plutôt que d’accepter une prolongation jugée insatisfaisante. Les regards se tournent désormais vers l’avenir immédiat du buteur, dont la relation avec le club semble irrémédiablement fragilisée.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

La Juventus à l’affût

La situation du Français ne passe pas inaperçue sur le marché européen. Son nom circule à nouveau avec insistance dans les sphères du football continental, notamment autour de la Juventus. Le club italien n’a pas caché son intérêt ces derniers jours, nourrissant les rumeurs d’un comeback prestigieux. Ce bras de fer marque un tournant majeur dans la saison de Benzema et met Al-Ittihad dos au mur. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour son avenir.

Juventus TurinOLReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Juventus Turin, OL, Real Madrid