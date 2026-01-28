Mercato : Karim Benzema va au clash avec Al-Ittihad, la Juventus se frotte les mains !

Situation électrique à Al-Ittihad ! Karim Benzema vient de prendre une décision fracassante : il n’honorera pas la prochaine rencontre officielle de son club. L’ancien Ballon d’Or assume un choix personnel qui met le feu aux poudres, alors que son contrat court jusqu’en juin prochain et que les discussions autour de son avenir sont plus tendues que jamais.

Selon Foot Mercato, c’est Benzema (38 ans) lui-même qui a averti la direction d’Al-Ittihad : il ne sera pas sur la feuille de match lors de la prochaine échéance. Ce refus s’inscrit dans un contexte bien précis : l’attaquant se dit ouvertement insatisfait des nouvelles conditions contractuelles soumises par ses dirigeants. À six mois de la fin de contrat, il pose ainsi un acte fort, donnant un tout nouveau relief à la tension qui règne avec le club saoudien.

Une tension grandissante entre Benzema et Al-Ittihad

Cette absence délibérée envoie un message clair à la direction d’Al-Ittihad : Benzema n’entend plus progresser dans ce flou contractuel persisté. Ce geste surprenant met la pression sur l’état-major, alors que l’attaquant préfère prendre du recul plutôt que d’accepter une prolongation jugée insatisfaisante. Les regards se tournent désormais vers l’avenir immédiat du buteur, dont la relation avec le club semble irrémédiablement fragilisée.

La Juventus à l’affût

La situation du Français ne passe pas inaperçue sur le marché européen. Son nom circule à nouveau avec insistance dans les sphères du football continental, notamment autour de la Juventus. Le club italien n’a pas caché son intérêt ces derniers jours, nourrissant les rumeurs d’un comeback prestigieux. Ce bras de fer marque un tournant majeur dans la saison de Benzema et met Al-Ittihad dos au mur. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour son avenir.