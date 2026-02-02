Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Après des semaines de négociations, le Bayern Munich et Dayot Upamecano ont prolongé le contrat qui les lie jusqu’en 2030. Le Real Madrid et le PSG devront attendre !

Ce lundi soir, le journaliste allemand Florian Plettenberg annonce que le feuilleton Upamecano est fini. Pour au moins quelques mois. En fin de contrat en juin, le défenseur central français a accepté de prolonger son contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2030. Cela faisait déjà plusieurs semaines que les deux parties s’étaient mises d’accord sur cette prolongation, assortie d’une augmentation salariale. Un seul élément bloquait : la clause de départ. Upamecano voulait qu’elle soit relativement faible, le Bayern qu’elle soit à la hauteur de son potentiel. On ne sait pas qui a eu gain de cause, toujours est-il que le nouveau contrat est signé.

Le PSG et le Real Madrid désormais tournés vers Konaté ?

Pour le PSG et le Real Madrid, qui suivaient tous les deux le joueur, c’est un coup dur. Car un défenseur central de ce niveau, international, expérimenté mais encore relativement jeune (27 ans) et en plus gratuit, c’était une chance à ne pas laisser passer. Mais le Bayern va finalement le conserver. Pour Paris et la Maison Blanche, il reste quand même un autre joueur avec le même profil : Ibrahima Konaté. Le Français n’a toujours pas prolongé à Liverpool qui, lassé, a fini par jeter son dévolu sur Jérémy Jacquet. Ce qui laisse à penser que Konaté sera bien libre cet été…

Si le PSG a une défense qui tient la route, ce n’est pas le cas du Real Madrid, régulièrement mis à mal par ses adversaires et largement plombé par les blessures dans ce secteur depuis plusieurs saisons. Le recrutement d’un défenseur central sera très certainement l’une des priorités des Merengue cet été !