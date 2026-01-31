À LA UNE DU 1 FéV 2026
[23:10]AS Monaco – Stade Rennais (4-0) : les Rouge et Noir se font détruire en Principauté !
[23:04]Elche – FC Barcelone (1-3) : les Blaugrana enchaînent et consolident la première place de Liga
[22:56]FC Nantes Mercato : Kantari remet Mwanga à sa place après son coup fourré
[22:41]ASSE : Kilmer annonce le départ d’Eirik Horneland (officiel)
[22:25]OM : Marseille leader de Ligue 1 devant le PSG et le RC Lens, c’est possible !
[21:55]ASSE – Boulogne (0-1) : les Verts s’effondrent pour la dernière d’Horneland
[20:57]FC Lorient – FC Nantes (2-1) : un choc du maintien encore perdu, les tops et flops des Canaris
[20:36]OM : De Zerbi fait une nouvelle sortie sur son avenir et flatte les supporters
[20:25]PSG Mercato : un joueur lancé par Luis Enrique quitte Paris (officiel)
[20:13]Stade Rennais : la compo de Beye pour affronter l’AS Monaco
Real Madrid : Arbeloa répond à Mbappé et voit la question de sa succession relancée !

Par William Tertrin - 31 Jan 2026, 17:44

L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, lors d'une conférence de presse.
Sous le feu des projecteurs, Kylian Mbappé frappe fort : ses critiques ont réveillé le vestiaire du Real Madrid. Alors que la pression explose, la succession sur le banc s’invite déjà dans le débat.

Mbappé hausse le ton, la tension grimpe à Madrid

La défaite 4-2 face à Benfica a laissé des traces douloureuses dans les rangs du Real Madrid. Dès le coup de sifflet final, Kylian Mbappé n’a pas mâché ses mots. Buteur redoutable avec 21 réalisations en 20 matchs, la star française n’a pas hésité à pointer du doigt un « manque un peu de tout » de l’équipe. Les ambitions individuelles s’opposent brutalement à l’urgence collective alors que le club doit relever la tête, la place en Liga étant plus menacée que jamais.

Arbeloa choisit l’apaisement face à la tempête

Accusé de devoir ramener de la stabilité après le passage de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa a fait face aux critiques de Mbappé avec sang-froid. En conférence de presse, l’entraîneur a calmé le jeu : « Nous travaillons à trouver la continuité dans notre jeu. Il est temps de se mettre au travail maintenant. » Un message d’unité, réfléchi, pour que le collectif l’emporte sur les tensions individuelles à la veille du choc contre le Rayo Vallecano, transformé en ultimatum pour tout le vestiaire.

La rumeur Emery relance le débat sur la succession

L’échec européen et la remise en question du projet sportif ravivent une question brûlante : qui pour construire le Real de demain ? De l’autre côté de la Manche, Unai Emery, à la tête d’Aston Villa, a été interrogé sur les rumeurs l’envoyant à Madrid. Après la victoire 3-2 des Villans contre Salzbourg en Ligue Europa, l’Espagnol a coupé court : « Rien à dire à ce sujet », a-t-il confié à Sky Sports, refusant de commenter un possible avenir madrilène.

Le Real à la croisée des chemins

À l’approche du duel crucial contre le Rayo Vallecano, Madrid doit impérativement retrouver une dynamique collective. Les tensions restent vives entre exigences personnelles et ambitions du club. Malgré les distractions, tout se jouera sur le terrain. La réponse attendue sera celle du collectif : l’heure de vérité, c’est maintenant au Real Madrid.

