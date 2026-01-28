Ligue des champions : le FC Barcelone sort le grand jeu, le Real Madrid sombre malgré Mbappé

Le FC Barcelone et le Real Madrid ont vécu des soirées diamétralement opposées ce mercredi soir en Ligue des champions. Le Barça s’est qualifié en beauté. Le Real, battu à Lisbonne, devra passer par les barrages.

Soirée à haute tension au Camp Nou. Le FC Barcelone a arraché une qualification spectaculaire pour les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir totalement inversé la tendance face à Copenhague. Menés à la mi-temps, les Catalans ont renversé la table pour s’imposer 4-1 en infligeant 4 buts aux Danois en moins de 45 minutes. La révolte catalane porte la signature de ses cadres offensifs :

Lewandowski (égalisation 50e)

Yamal (but décisif à l’heure de jeu)

Raphinha (but du break après la 70e minute)

Rashford (scelle le score dans les arrêts de jeu)

Mbappé s’est offert un record mais le Real Madrid devra passer par les barrages

Simultanément, le Real Madrid s’est incliné face au Benfica (2-4), à Lisbonne, où la Ligue des champions a offert une nuit inoubliable au stade de la Luz. Auteur d’un doublé magistral sur la pelouse portugaise, Kylian Mbappé, auteur de 12 buts en 7 matchs de qualification, un record, a encore porté le Real mais la soirée a tourné au drame pour la Maison Blanche, dépassée par la vague rouge dans les moments cruciaux et le dénouement a pris une dimension historique. Alors que le temps additionnel s’étirait, Anatoliy Trubin, le gardien ukrainien du SL Benfica, montait sur le dernier corner. À la 90e+8 minute, il trouve le chemin des filets, de la tête, offrant la qualification aux siens dans un Lisbonne en transe et provoquant l’élimination de l’OM. Avec cette défaite cinglante, les Madrilènes voient s’échapper la qualification directe. Ils devront désormais passer par les barrages pour espérer poursuivre leur aventure européenne, sans garantie sur leur prochain adversaire (Bodo/Glimt ou bien un nouveau duel contre Benfica).