Real Madrid Mercato : un coup secret à 100 M€ se prépare au PSG, tout dépend d’un seul geste

Le Real Madrid prépare déjà l’avenir de son entrejeu. Avec les départs par le passé de cadres historiques comme Kroos et Modric, les dirigeants madrilènes cherchent leur nouveau cerveau du jeu. Au sommet de leur liste pour organiser le milieu : Vitinha (PSG). Mais dans ce mercato où tout peut basculer, le dossier Rodri reste en toile de fond, surveillé de près par la Maison Blanche.

Vitinha, la clé du nouveau milieu madrilène ?

Le nom de Vitinha circule désormais avec intensité du côté de Madrid. Installé comme un élément majeur du PSG depuis son arrivée en 2022, le milieu portugais impressionne par sa régularité, son volume et sa capacité à contrôler le tempo du jeu. À seulement 25 ans, il a déjà enchaîné 31 apparitions cette saison, pour 6 buts et 10 passes décisives en plus d’un rôle de métronome au service de Paris.

Son profil correspond parfaitement aux besoins du Real, orphelin de ses icônes au milieu. Sa vision du jeu et sa polyvalence, déjà remarquées en sélection portugaise, placent Vitinha au centre du projet de reconstruction voulu pour la prochaine saison.

Un transfert dépendant du joueur et d’une clause spéciale

Mais la piste Vitinha est semée d’incertitudes. Le PSG a verrouillé son homme fort jusqu’en 2029, mais une subtilité judiciaire se glisse dans le dossier : une clause privée permettrait un départ, mais uniquement si Vitinha fait lui-même le premier pas en signalant un intérêt concret. Pour Madrid, toute négociation attend ce fameux « geste » du joueur, seul déclencheur d’une éventuelle offensive, comme le rapporte La Cadena SER.

Le prix à payer ? Environ 100 millions d’euros sont évoqués. Une somme colossale, mais à la mesure de l’importance du poste et de la concurrence. Paris n’entend rien brader et le Real le sait : il faudra convaincre le joueur avant d’ouvrir le moindre chapitre officiel. Ce marché des transferts prend ainsi des airs de poker où patience et stratégie règnent…