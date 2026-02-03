À LA UNE DU 3 FéV 2026
[18:08]L’OM dépassé par le Real Madrid, un joueur de De Zerbi s’est illustré
[17:56]LOSC Mercato : Genesio en conflit avec sa direction, un démenti fracassant tombe
[17:27]Real Madrid Mercato : un coup secret à 100 M€ se prépare au PSG, tout dépend d’un seul geste
[17:09]RC Lens : le groupe de Sage pour affronter Troyes, avec les recrues mais sans un taulier
[16:55]FC Barcelone : Laporta s’en prend de nouveau au Real Madrid avec un très gros affront 
[16:31]ASSE : première séance pour Montanier, et déjà certaines critiques !
[16:09]RC Lens Mercato : un dernier transfert pour une belle rentrée d’argent (officiel)
[15:47]RC Lens : pluie de bonnes nouvelles avant Troyes, Saint-Maximin soutenu et attendu
[15:00]OM : Pierre Ménès désigne le principal responsable de la crise actuelle
[14:00]FC Barcelone Mercato : entre le PSG, Manchester et le Barça, Marcus Rashford a tranché !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid Mercato : un coup secret à 100 M€ se prépare au PSG, tout dépend d’un seul geste

Par William Tertrin - 3 Fév 2026, 17:27
💬 Commenter
La joie des joueurs du PSG après le premier but contre le RC Lens.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le Real Madrid prépare déjà l’avenir de son entrejeu. Avec les départs par le passé de cadres historiques comme Kroos et Modric, les dirigeants madrilènes cherchent leur nouveau cerveau du jeu. Au sommet de leur liste pour organiser le milieu : Vitinha (PSG). Mais dans ce mercato où tout peut basculer, le dossier Rodri reste en toile de fond, surveillé de près par la Maison Blanche.

Vitinha, la clé du nouveau milieu madrilène ?

Le nom de Vitinha circule désormais avec intensité du côté de Madrid. Installé comme un élément majeur du PSG depuis son arrivée en 2022, le milieu portugais impressionne par sa régularité, son volume et sa capacité à contrôler le tempo du jeu. À seulement 25 ans, il a déjà enchaîné 31 apparitions cette saison, pour 6 buts et 10 passes décisives en plus d’un rôle de métronome au service de Paris.

Son profil correspond parfaitement aux besoins du Real, orphelin de ses icônes au milieu. Sa vision du jeu et sa polyvalence, déjà remarquées en sélection portugaise, placent Vitinha au centre du projet de reconstruction voulu pour la prochaine saison.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Un transfert dépendant du joueur et d’une clause spéciale

Mais la piste Vitinha est semée d’incertitudes. Le PSG a verrouillé son homme fort jusqu’en 2029, mais une subtilité judiciaire se glisse dans le dossier : une clause privée permettrait un départ, mais uniquement si Vitinha fait lui-même le premier pas en signalant un intérêt concret. Pour Madrid, toute négociation attend ce fameux « geste » du joueur, seul déclencheur d’une éventuelle offensive, comme le rapporte La Cadena SER.

Le prix à payer ? Environ 100 millions d’euros sont évoqués. Une somme colossale, mais à la mesure de l’importance du poste et de la concurrence. Paris n’entend rien brader et le Real le sait : il faudra convaincre le joueur avant d’ouvrir le moindre chapitre officiel. Ce marché des transferts prend ainsi des airs de poker où patience et stratégie règnent…

Real MadridPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, Real Madrid