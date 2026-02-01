À LA UNE DU 1 FéV 2026
[15:00]Real Madrid Mercato : le plan B de Vitinha (PSG) activé, le dossier du coach en stand by
[14:00]OM : Pierre Ménès dédouane De Zerbi, il tacle Rulli et une recrue estivale
[13:30]ASSE : Ferreira expulsé, blessé et moqué !
[13:00]FC Nantes : Kantari veut retourner la Brigade Loire !
[12:30]ASSE : les Ultras ont fait entendre leur colère à Kilmer Sports, ça a failli dégénérer !
[12:00]RC Strasbourg Mercato : gros coup dur avant le PSG, le Stade Rennais impacté ?
[11:40]Revue de presse : le Stade Rennais et le LOSC disent adieu à un gros coup en attaque, Boga de l’OGC Nice à la Juve !
[11:20]FC Nantes Mercato : un nouveau départ officialisé, ça écrème chez les Canaris !
[11:00]Stade Rennais – Mercato : un buteur arrive pour relancer le SRFC !
[10:30]OM Mercato : bye bye Angel Gomes !
Real Madrid Mercato : le plan B de Vitinha (PSG) activé, le dossier du coach en stand by

Par Laurent Hess - 1 Fév 2026, 15:00
Le Real Madrid rêve de recruter Vitinha au PSG mais un plan B a été identifié. Quant à l’avenir d’Alvaro Arbeloa, il s’inscrit pour l’heure en pointillés.

La débâcle face à Benfica en Ligue des champions pourrait avoir des répercussions sur la fin de saison du Real Madrid. Elle incite déjhà Florentino Pérez et le board merengue à se pencher sur le prochain Mercato d’été, pour améliorer ce qui doit l’être. Et selon AS , le Real Madrid a pris conscience de son besoin de changement au milieu, où les pertes de Luka Modric et Toni Kroos se font durement ressentir. Le Real souhaite s’orienter vers le recrutement d’un élément capable d’apporter plus de maîtrise avec le ballon.

Kees Smit (AZ) dans le viseur du Real Madrid

Selon le quotidien madrilène, le board merengue lorgne Vitinha. Il voit en lui le renfort idoine, mais a bien conscience que le PSG ne laissera pas filer son stratège portugais, encore moins à un concurrent direct. De fait, le Real serait prête à passer à l’offensive pour enrôler le très convoité Kees Smit (AZ Alkmaar), le jeune milieu de terrain néerlandais de 20 ans. Quantà Alvaro Arbeloa, son avenir dépendra directement des prochains résultats, lui qui a perdu du crédit auprès de son vestiaire cette semaine. Florentino Pérez souhaiterait laisser un peu de temps au successeur de Xabi Alonso, qu’il tient en estime. Mais qui devra convaincre par ses résultats s’il ne veut pas être à son tour remplacé à l’issue de la saison.

Real MadridPSG

