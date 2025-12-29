La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le Real Madrid est à la recherche de solutions pour redynamiser son milieu de terrain, fragilisé par les départs successifs de Toni Kroos et Luka Modric. Si le nom de Vitinha (25 ans) est revenu avec insistance, le dossier n’a aucune chance d’aboutir.

L’hypothèse d’un départ de Vinicius Jr alimente les spéculations au Real Madrid. Le club espagnol envisage de réinvestir dans un profil reconnu, et Vitinha coche toutes les cases pour s’imposer comme l’homme fort de la reconstruction.

Le président du PSG ferme la porte à un départ

Face à la montée des rumeurs et à la pression madrilène, Nasser Al-Khelaïfi a pris les devants. D’après Defensa Central, le boss du PSG n’entend pas laisser son joyau partir et l’a fait savoir avec fermeté : il n’y aura ni discussions, ni négociation. Pour Al-Khelaïfi, la question ne se pose même pas, Vitinha reste au centre du projet et un départ n’est tout simplement pas envisageable. Aucune démarche du Real n’a été tolérée ni même envisagée par la direction parisienne.

Tensions renforcées entre le PSG et le Real Madrid

Ce refus autoritaire s’inscrit dans un climat déjà lourd entre les deux géants européens. Au fil des derniers mois, la relation entre le PSG et le Real Madrid s’est fortement dégradée : le feuilleton Kylian Mbappé a laissé des traces et la méfiance mutuelle s’est renforcée après le projet de Super League. Au-delà des joueurs, c’est donc une rivalité de gouvernance qui explique la fermeté affichée côté parisien, un contexte où les rumeurs d’échange entre Vinicius et Vitinha cet été n’ont jamais trouvé d’écho concret côté PSG.

Fantasme sur la clause libératoire de Vitinha

La donne contractuelle renforce la position du PSG. Vitinha, tout juste honoré du titre de meilleur milieu lors des Globe Soccer Awards, dispose d’un engagement jusqu’en 2029. Les rumeurs évoquant une clause libératoire autour de 90 millions d’euros ne reposent sur rien de tangible aux yeux des dirigeants parisiens, qui considèrent ce chiffre comme une construction sans fondement.