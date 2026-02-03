À LA UNE DU 3 FéV 2026
PSG Mercato : une vente de Vitinha à prix d’or en échange d’un taulier du Real Madrid ?

Par William Tertrin - 3 Fév 2026, 19:16
Le Real Madrid rêve de faire venir Vitinha pour orchestrer son milieu, quitte à proposer Camavinga ou Güler dans la balance. Face à la pression madrilène, le PSG campe sur sa ligne et ferme la porte à un départ.

Le PSG face à l’offensive XXL du Real Madrid

Le mercato s’annonce explosif pour le PSG. Le club de la capitale est confronté à l’attaque du Real Madrid, déterminé à obtenir Vitinha lors de ce mercato estival. Pour réaliser ce transfert colossal qui pourrait atteindre 150 millions d’euros, la Maison Blanche envisage d’inclure des pépites de son effectif dans le deal, dont Eduardo Camavinga ou Arda Güler, selon Fichajes. Paris, cependant, reste intraitable : pour les dirigeants, Vitinha est un joueur clé, à la fois intransférable et engagé au club jusqu’en 2029.

Vitinha, l’homme que Madrid veut pour tourner la page Modric

Au centre de toutes les attentions, Vitinha s’est imposé comme un élément essentiel du PSG grâce à son intelligence tactique et son sang-froid. Désormais, le Real Madrid imagine le meneur portugais comme l’héritier idéal de Luka Modric pour orchestrer le jeu au Bernabéu. Son habileté à casser les lignes et son rayonnement lors des grandes affiches sont salués, comme illustré par l’empreinte laissée en Ligue des champions.

Camavinga ou Güler en monnaie d’échange : ce que Paris a à gagner (ou à perdre)

Pour forcer la main des Parisiens, le Real n’hésite pas à mettre dans la discussion deux de ses plus grands talents : Camavinga, milieu virtuose et pilier du futur, ou l’espoir turc Arda Güler. Deux tauliers madrilènes, qui comptent respectivement 25 et 34 matchs disputés cette saison. Mais le PSG ne compte pas sacrifier sa maîtrise du jeu pour des promesses, aussi brillantes soient-elles. Ce bras de fer met en lumière la volonté des deux clubs de marquer leur territoire sur la scène européenne.

Pourquoi Vitinha cristallise l’enjeu du mercato

En misant autant sur Vitinha, le Real Madrid ne cherche pas seulement un remplaçant à Modric. Le club veut imposer sa vision de l’avenir, bâtie autour de joueurs déjà expérimentés et leaders sur le terrain. Ce n’est pas qu’une question de chiffres, même si la somme de 150 millions d’euros ferait voler en éclats tous les standards pour un milieu de terrain. Madrid veut frapper fort pour ouvrir un nouveau chapitre, tandis que le PSG entend conserver la clé de son système au Parc des Princes.

Un été sous haute tension entre Paris et Madrid

Si ce transfert va à son terme, il bouleverserait l’équilibre des grandes puissances du football européen et marquerait un tournant pour les deux clubs. Le PSG retient son souffle : cédera-t-il face à l’arsenal du Real ou imposera-t-il une fois encore sa loi sur le marché ? Ce dossier façonnera la suite du projet parisien aussi sûrement qu’il relèverait Madrid.

