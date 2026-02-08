Valence – Real Madrid (0-2) : les Merengue enchaînent avec un Mbappé encore décisif

Ce dimanche, pour la 23ᵉ journée de Liga, le Real Madrid a confirmé sa bonne dynamique en s’imposant 2-0 sur la pelouse de Valence dans un match loin d’être simple disputé au Mestalla Stadium.

Privés de plusieurs joueurs clés comme Rodrygo, Militao, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham, les Madrilènes ont tout de même su gérer ce déplacement périlleux face à une équipe valencienne bien organisée défensivement.

Mbappé encore décisif

La star Kylian Mbappé a une nouvelle fois été l’homme fort de son équipe. Toujours très en vue sur le front de l’attaque, il a inscrit son 23ᵉ but en Liga cette saison en scellant le score dans le temps additionnel après une domination madrilène plutôt stérile en première période.

Bien que le Real ait longtemps peiné à trouver des espaces contre la défense à cinq mise en place par Valence, Mbappé s’est montré omniprésent et dangereux, perturbant constamment la ligne défensive et créant les meilleures occasions de son équipe.

Le film de la rencontre

– Première période : Balance plutôt en faveur du Real mais sans réelle profondeur offensive. Valence se montre agressif et compact, gênant les Merengues dans leur construction.

– Retour des vestiaires : La situation se débloque un peu plus vers l’heure de jeu et, après plusieurs opportunités pour Mbappé, c’est Alvaro Carreras qui ouvre le score (0-1, 65ᵉ).

– Temps additionnel : Dans les derniers instants, Brahim Díaz trouve Mbappé dans la profondeur et le Français inscrit le but du break (0-2), offrant une victoire précieuse à son équipe.

Ce que ça change

Avec cette victoire, le Real Madrid enchaîne un septième succès consécutif en Liga et reste 2e avec un seul point de retard sur le Barça. La bataille pour le titre reste toujours aussi haletante.