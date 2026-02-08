À LA UNE DU 9 FéV 2026
[23:40]PSG – OM : Luis Enrique calme l’euphorie, De Zerbi annonce une discussion avec Longoria et Benatia
[23:01]Valence – Real Madrid (0-2) : les Merengue enchaînent avec un Mbappé encore décisif
[22:41]PSG – OM (5-0) : Paris détruit Marseille dans un Classique record… les tops, flops et notes
[22:30]FC Nantes : une très mauvaise nouvelle frappe Abline
[22:00]Stade Rennais : énorme coup dur annoncé pour Jacquet
[21:40]PSG : la banderole ULTRA provocatrice des ultras parisiens envers la LFP et l’OM
[21:30]ASSE : le quatrième maillot des Verts révélé… en direct sur TF1 !
[21:00]RC Lens : un titulaire de Sage a lâché une info majeure sur son futur
[20:40]FC Nantes : frustrés par l’OL, les Canaris lancent un message à leurs supporters
[19:55]PSG – OM : les compos du 112ème Classique sont connues !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Valence – Real Madrid (0-2) : les Merengue enchaînent avec un Mbappé encore décisif

Par William Tertrin - 8 Fév 2026, 23:01
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Ce dimanche, pour la 23ᵉ journée de Liga, le Real Madrid a confirmé sa bonne dynamique en s’imposant 2-0 sur la pelouse de Valence dans un match loin d’être simple disputé au Mestalla Stadium.

Privés de plusieurs joueurs clés comme Rodrygo, Militao, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham, les Madrilènes ont tout de même su gérer ce déplacement périlleux face à une équipe valencienne bien organisée défensivement.

Mbappé encore décisif

La star Kylian Mbappé a une nouvelle fois été l’homme fort de son équipe. Toujours très en vue sur le front de l’attaque, il a inscrit son 23ᵉ but en Liga cette saison en scellant le score dans le temps additionnel après une domination madrilène plutôt stérile en première période.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Bien que le Real ait longtemps peiné à trouver des espaces contre la défense à cinq mise en place par Valence, Mbappé s’est montré omniprésent et dangereux, perturbant constamment la ligne défensive et créant les meilleures occasions de son équipe.

Le film de la rencontre

– Première période : Balance plutôt en faveur du Real mais sans réelle profondeur offensive. Valence se montre agressif et compact, gênant les Merengues dans leur construction.
– Retour des vestiaires : La situation se débloque un peu plus vers l’heure de jeu et, après plusieurs opportunités pour Mbappé, c’est Alvaro Carreras qui ouvre le score (0-1, 65ᵉ).
– Temps additionnel : Dans les derniers instants, Brahim Díaz trouve Mbappé dans la profondeur et le Français inscrit le but du break (0-2), offrant une victoire précieuse à son équipe.

Ce que ça change

Avec cette victoire, le Real Madrid enchaîne un septième succès consécutif en Liga et reste 2e avec un seul point de retard sur le Barça. La bataille pour le titre reste toujours aussi haletante.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot