Un journaliste espagnol assure que Lionel Messi reviendra à Barcelone à la fin de son contrat avec l’Inter Miami, le 31 décembre 2028. Et il réintègrera le club quel que soit le président.

Souvent annoncé, jamais réalisé, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone pourrait enfin se concrétiser ! On se souvient que l’Argentin a quitté la Catalogne à contrecœur à l’été 2021. Joan Laporta avait fait toute sa campagne présidentielle sur la promesse de le prolonger mais, après avoir été élu, il avait dû renoncer vu l’état catastrophique des comptes. Au cours d’une conférence de presse lunaire, au cours de laquelle son entourage avait snobé un Laporta très mal à l’aise, Messi, en pleurs, avait annoncé son départ du club de sa vie. Depuis, il ne s’est pas passé un été sans que son retour soit évoqué.

A la fin de son contrat à Miami, il retournera au Barça

Mais ce lundi, le journaliste de Sport qui a obtenu l’interview de Lionel Messi quand celui-ci est revenu à Barcelone à l’automne l’assure : La Pulga fera son retour à Barcelone début 2029, à la fin de son contrat avec l’Inter Miami. Et il souhaiterait alors intégrer la direction sportive, comme une clause dans son contrat lui en offre la possibilité. Le journaliste précise que, contrairement à ce qui pu être dit par le passé, Lionel Messi ne va pas prendre parti dans l’élection qui se déroulera le 15 mars. Histoire de ne se fermer aucune porte si jamais ce n’est pas son candidat qui est élu…

Ces dernières semaines, une rumeur venue d’Argentine a assuré que le président de Newell’s Old Boys travaillait à un passage de Lionel Messi chez la Lepra. A priori, si ça doit se faire, ce sera pendant la pause hivernale de la MLS. Car le 31 décembre 2028, l’octuple Ballon d’Or a prévu de raccrocher les crampons et d’entamer une nouvelle carrière de dirigeant.