À LA UNE DU 9 FéV 2026
[23:00]OM : ces chiffres désastreux qui rapprochent De Zerbi de la sortie 
[22:42]OM : après le Classico, une nouvelle polémique menace de faire exploser les supporters
[22:14]PSG – OM : l’entreprise moquée par le CUP contre-attaque
[21:53]FC Barcelone Mercato : Messi de retour en 2029, la bombe est lâchée !
[21:12]OM : Ménès prend Rabiot et Rongier pour justifier la déroute dans le Classico
[20:52]FC Barcelone : un rival prêt à chiper Flick à Laporta !
[20:36]OL Mercato : le message clair de l’agent d’Endrick sur son avenir
[20:24]ASSE : Thimothée Chalamet va jouer dans le Chaudron !
[19:54]RC Lens Mercato : Pierre Ménès annonce un transfert à plus de 70 M€ !
[19:27]OM : au tour de Papin de flinguer les Olympiens après Paris
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : Messi de retour en 2029, la bombe est lâchée !

Par Raphaël Nouet - 9 Fév 2026, 21:53
💬 Commenter
Lionel Messi célébrant un but avec l'Inter Miami.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un journaliste espagnol assure que Lionel Messi reviendra à Barcelone à la fin de son contrat avec l’Inter Miami, le 31 décembre 2028. Et il réintègrera le club quel que soit le président.

Souvent annoncé, jamais réalisé, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone pourrait enfin se concrétiser ! On se souvient que l’Argentin a quitté la Catalogne à contrecœur à l’été 2021. Joan Laporta avait fait toute sa campagne présidentielle sur la promesse de le prolonger mais, après avoir été élu, il avait dû renoncer vu l’état catastrophique des comptes. Au cours d’une conférence de presse lunaire, au cours de laquelle son entourage avait snobé un Laporta très mal à l’aise, Messi, en pleurs, avait annoncé son départ du club de sa vie. Depuis, il ne s’est pas passé un été sans que son retour soit évoqué.

A la fin de son contrat à Miami, il retournera au Barça

Mais ce lundi, le journaliste de Sport qui a obtenu l’interview de Lionel Messi quand celui-ci est revenu à Barcelone à l’automne l’assure : La Pulga fera son retour à Barcelone début 2029, à la fin de son contrat avec l’Inter Miami. Et il souhaiterait alors intégrer la direction sportive, comme une clause dans son contrat lui en offre la possibilité. Le journaliste précise que, contrairement à ce qui pu être dit par le passé, Lionel Messi ne va pas prendre parti dans l’élection qui se déroulera le 15 mars. Histoire de ne se fermer aucune porte si jamais ce n’est pas son candidat qui est élu…

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Ces dernières semaines, une rumeur venue d’Argentine a assuré que le président de Newell’s Old Boys travaillait à un passage de Lionel Messi chez la Lepra. A priori, si ça doit se faire, ce sera pendant la pause hivernale de la MLS. Car le 31 décembre 2028, l’octuple Ballon d’Or a prévu de raccrocher les crampons et d’entamer une nouvelle carrière de dirigeant.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot