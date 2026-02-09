Satisfait par l’effectif dont il dispose cette saison au FC Barcelone, Hansi Flick s’est déjà penché sur le mercato estival avec une priorité en tête.

La saison n’est même pas terminée que la feuille de route est déjà claire au FC Barcelone. Globalement satisfait par l’effectif dont il dispose cette saison, Hansi Flick a commencé à se projeter sur le mercato estival. Et selon Mundo Deportivo, une priorité se détache nettement dans l’esprit du technicien allemand : le recrutement d’un buteur de référence.

Un effectif validé mais un manque identifié

Le message est limpide. Malgré les limites financières du club et des besoins identifiés à plusieurs postes, le Barça estime que l’urgence n’est pas forcément défensive. Le poste de défenseur central reste dans les plans, mais il n’est pas considéré comme prioritaire. En interne, la réflexion est avant tout offensive. Toujours selon MD : « Au Barça, ils considèrent qu’il est plus important de trouver un buteur de référence, un footballeur qui fait la différence face au but adverse, que de renforcer la position de central même si cela reste un poste que le club veut renforcer. » Une analyse lucide de Flick, qui a pu mesurer cette saison les limites de son équipe dans les zones de vérité.

Le besoin d’un tueur devant le but

Le FC Barcelone produit du jeu, domine souvent territorialement, mais peine encore à transformer sa maîtrise en efficacité brute. Trop de situations gâchées, pas assez de matchs pliés rapidement. Flick veut un joueur capable de faire basculer une rencontre sur une demi-occasion, un profil clinique, constant, décisif dans les grands rendez-vous. Ce constat dépasse le simple cadre tactique. Il s’agit aussi d’un message envoyé à la direction : sans un vrai finisseur, difficile de rivaliser durablement avec les cadors européens. Le jeu ne suffit plus, il faut de l’impact et des chiffres.

Un choix fort dans un contexte contraint

Dans un club toujours surveillé de près par le fair-play financier, hiérarchiser les priorités est essentiel. En plaçant le recrutement d’un grand attaquant au sommet de la liste, Flick assume une orientation claire du projet sportif. Le FC Barcelone devra donc trancher : investir lourdement sur un buteur, quitte à différer d’autres renforts, ou tenter un pari plus créatif. Mais la tendance est nette : l’été blaugrana se jouera d’abord devant le but.