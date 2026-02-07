Encore buteur cet après-midi face à Majorque (3-0), Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 40 réalisations avec le FC Barcelone, deux ans de mieux que Lionel Messi.

On jouait l’heure de jeu au Camp Nou et Lamine Yamal, frustré de s’être vu refuser un pénalty évident huit minutes plus tôt, a récupéré une passe de Dani Olmo, plein axe, à 25 mètres des buts de Majorque (finalement battu 3-0). Avec très peu d’élan, l’ailier du FC Barcelone a expédié une énorme frappe du gauche qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse. Lors des trois dernières semaines, il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 6 matches. La preuve qu’il a franchi un cap au niveau de la finition. Entre buts opportunistes, en retourné et maintenant sur des frappes de loin, sa panoplie ne cesse de s’élargir. Et les records de tomber…

40 buts à 18 ans et demi

Lamine Yamal a atteint la barre des 40 buts avec les professionnels. A 18 ans et demi (il est né le 13 juillet 2007). C’est évidemment un record de précocité pour le FC Barcelone. Derrière lui, on trouve Paulino Alcantara, qui a réalisé pareil exploit à 19 ans, dans les années 1920-30, Ronaldo (20 ans et 204 jours), qui a atteint cette marque en une seule saison (!), Bojan (20 ans et 204 jours aussi) et enfin Lionel Messi, qui a attendu d’avoir 20 ans et 242 jours pour y parvenir.

Dès ses jeunes années, La Pulga a été victime de blessures qui ont retardé son explosion. Lamine Yamal est pour le moment épargné par ces pépins, même s’il joue depuis plusieurs semaines avec une pubalgie. Quoi qu’il en soit, l’international espagnol est bien parti pour battre tous les records avec le Barça. Même celui du nombre de buts inscrits, propriété de Messi (672) et qui semble tellement loin…