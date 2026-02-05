À LA UNE DU 5 FéV 2026
FC Barcelone : Lamine Yamal a pris une décision radicale au Barça !

Par Bastien Aubert - 5 Fév 2026, 14:00
Lamine Yamal (FC Barcelone)
À seulement 18 ans, Lamine Yamal est en train de vivre une métamorphose décisive au FC Barcelone. La jeune pépite espagnole s’appuie désormais sur un entourage renouvelé pour laisser de côté la tentation des réseaux sociaux et se concentrer sur l’essentiel : le terrain.

Lamine Yamal a bien grandi. Pour entamer 2026, le numéro 10 du FC Barcelone affiche des statistiques impressionnantes. En seulement 6 rencontres, il a trouvé le chemin des filets à 4 reprises et distribué 2 passes décisives. Une efficacité récemment retrouvée qui rassure les supporters et conforte le staff catalan dans ses choix. Ce retour en force de Yamal s’accompagne d’un enthousiasme certain autour du joueur. À l’instar de l’ascension fulgurante de Mbappé lors de ses débuts, le Barcelonais confirme son immense potentiel à chaque apparition.

Un staff renouvelé par Yamal

Le grand changement autour de Lamine Yamal, c’est l’introduction de nouveaux professionnels dans son cercle rapproché. Selon El Chiringuito, une équipe d’experts s’est immédiatement attelée à son hygiène de vie, mais aussi à son approche médiatique. Fini la pression des projecteurs numériques : priorité au football, avec un accompagnement sur-mesure.

Un proche du club l’a résumé récemment : « Il y a eu des changements professionnels au niveau des gens qui travaillent avec lui. Il y a eu l’arrivée d’autres professionnels qui l’ont orienté vers certaines choses. » Point clé de cette évolution : la gestion drastique de sa visibilité en ligne, désormais centrée sur la performance pure et l’ancrage au Barça.

Ce repositionnement stratégique rappelle à quel point la gestion du hors-terrain est primordiale chez les jeunes cracks, surtout dans un environnement aussi exigeant que la Liga, où les enjeux sont énormes à chaque instant.

Déconnexion des réseaux : un choix payant ?

L’une des principales décisions de Yamal a été de s’éloigner volontairement des réseaux sociaux. « Il s’est concentré sur le football, il s’est un peu écarté des réseaux », souffle-t-on dans son entourage. Un geste fort pour un joueur de sa génération : moins de distractions, plus de concentration, et un état d’esprit visiblement transformé.

Depuis cette transition, Yamal s’exprime désormais uniquement à travers ses actes sur la pelouse et quelques publications dédiées au FC Barcelone. Pour certains, cette déconnexion lui offre une bulle salvatrice, à l’instar de ce que connaît d’autres jeunes stars, dont le parcours de Kylian Mbappé reste une référence.

Entre choix personnel fort et encadrement pointu, Lamine Yamal s’offre une nouvelle trajectoire. Son récent impact au sein du groupe catalan prouve que la sérénité retrouvée hors du terrain se traduit directement par des prestations de haut niveau. Et si c’était là la clé de l’envol définitif du prodige espagnol au Barça ?

