FC Barcelone : l’incroyable boulette de Joan Garcia contre Albacete (vidéo)

Par Raphaël Nouet - 4 Fév 2026, 10:35
💬 Commenter
Joan Garcia relançant le ballon de la main lors d'un match du FC Barcelone.
Le FC Barcelone s’est imposé sans trop de frayeur, hier, sur la pelouse d’Albacete (2-1) en 8es de finale de Coupe du Roi. Mais son gardien, Joan Garcia, a fait une belle boulette en fin de première période.

Recruté l’été dernier à l’Espanyol Barcelone, Joan Garcia a réalisé des premiers pas impressionnants au Barça. Même si Marc André ter Stegen et Wojciech Szczesny n’ont pas démérité ces dernières années, cela faisait longtemps que les Blaugranas n’avaient pas eu un portier d’un niveau aussi élevé. Mais il n’empêche qu’à 24 ans, le Catalan reste un gardien relativement jeune. Et qui peut encore se laisser emporter par ses émotions lors d’une rencontre. S’il a bien résisté à la pression lors du derby sur la pelouse de l’Espanyol (2-0), le 3 janvier, réalisant de gros arrêts, hier, contre Albacete (2-1), il a commis une erreur assez incroyable.

Il a concédé un corner pour être allé féliciter Araujo !

On jouait la toute fin de la première période et le FC Barcelone menait 1-0 face au pensionnaire de Deuxième division. Un joueur de l’équipe adverse s’est retrouvé en bonne position dans la surface barcelonaise mais Ronald Araujo a réalisé un super retour qui, par son tacle, a permis à Joan Garcia de récupérer la balle. C’est là que ça a dérapé… Ballon sous un bras, le gardien est alors sorti du terrain pour aller féliciter son partenaire uruguayen ! L’arbitre a logiquement sifflé un corner qui a fait halluciner tout le monde, à commencer par Joan Garcia !

Heureusement, le coup de pied de coin n’a rien donné, sinon Hansi Flick aurait poussé une énorme gueulante. Pour Garcia, cette erreur hallucinante, doit servir de leçon. Un match de haut niveau nécessite une concentration de tous les instants.

