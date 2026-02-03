FC Barcelone : Laporta s’en prend de nouveau au Real Madrid avec un très gros affront 

Explosion de tensions dans le football espagnol : Joan Laporta, président du FC Barcelone, a lancé une accusation directe, estimant qu’un club — sous-entendu le Real Madrid — bénéficierait d’un traitement de faveur grâce à la pression médiatique orchestrée par sa propre chaîne. “On favorise un club qui a une télévision qui explique des choses hors contexte et qui dit que les arbitres les pénalisent constamment. La réaction est celle-ci”, a-t-il lâché devant la presse. Cette sortie s’inscrit dans un climat déjà tendu, à quelques heures d’un match important du Barça à Albacete.

Une prise de parole tranchante avant Albacete – Barça

C’est en marge de la traditionnelle rencontre entre les dirigeants d’Albacete et du FC Barcelone que Laporta a choisi de s’exprimer. Quelques heures avant le coup d’envoi en quart de finale de Coupe du Roi, le patron des Blaugranas est interrogé frontalement sur la polémique arbitrale qui secoue l’Espagne. Il assume d’emblée un ton constructif, tout en affichant son agacement. “J’ai une confiance claire dans la Liga, la Fédération et les organismes qui régissent. Je comprends que ce sont des choses qui peuvent arriver ; ce que nous ne voulons pas, c’est que cela arrive toujours d’un seul côté. Il faut, d’une certaine manière, que ça se corrige, car il y a des situations qui sont très évidentes”, insiste-t-il, dans des propos rapportés par Marca.

Le contexte est brûlant : chaque décision arbitrale concernant les clubs phares est scrutée. Et avant d’affronter une équipe d’Albacete imprévisible, Laporta estime que l’équité n’est pas toujours au rendez-vous sur les terrains de Liga.

L’arbitrage dans le viseur de Laporta : le cas Real Madrid – Rayo

Laporta ne s’est pas contenté de généralités. S’appuyant sur le très commenté Real Madrid – Rayo Vallecano, il détaille ce qui l’interpelle : “Hier, j’ai fait la blague du ‘plongeon’, pardon, mais je regarde le match du Real Madrid contre le Rayo et je ne sais pas d’où viennent ces dix minutes de temps additionnel”, lance-t-il, reprenant une question qui énerve les supporters adverses. Ce match a aussi vu la multiplication des “piscinazos”, ces simulations dénoncées par Laporta : “Il y a beaucoup d’actions où les joueurs s’habituent à se laisser tomber. Cela devrait être sanctionné par un carton.”

Il pointe précisément certaines actions de ce duel de Liga et n’hésite pas : “J’ai vu que le Rayo a été très pénalisé dans ce match. Je le dis en tant que supporter.” Un message fort, alors que le débat sur la partialité dans les grandes affiches ne cesse de croître en Espagne.

“Piscinazos”, cartons et comparaison avec la Premier League

Au-delà du cas espagnol, Laporta élargit la focale et s’inspire de la philosophie anglaise : “L’autre jour, j’ai regardé un match de Premier League et pour les coups et les plongeons, ils montraient un carton.” Il interpelle directement sur la différence de traitement avec La Liga, où certaines attitudes semblent tolérées, contribuant à l’incompréhension.

Cette culture du jeu, très stricte outre-Manche, met souvent au pas les joueurs en limitant la contestation et les simulations. Laporta regrette donc que le championnat espagnol n’applique pas la même rigueur, soulignant l’effet que cela a sur les résultats très serrés en haut de tableau.

Télévision de club et pression médiatique : le coup de gueule final

Le président du Barça termine par une charge inédite contre la communication du Real Madrid, sans les nommer explicitement. “On favorise un club qui a une télévision qui explique des choses hors contexte et qui dit que les arbitres les pénalisent constamment. La réaction est celle-ci”, martèle-t-il. Cette stratégie médiatique pèserait, selon lui, sur la psychologie des arbitres et l’opinion publique.

“Je le dis dans un sens constructif. Parfois, ça nous est favorable”, conclut Laporta, refusant l’affrontement tout en multipliant les points d’interrogation. Son propos, à la fois offensif et posé, résume la frustration d’une partie du football espagnol face aux débats arbitraux.