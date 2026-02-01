À LA UNE DU 1 FéV 2026
[20:24]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le RC Strasbourg
[19:45]RC Lens Mercato : Leca a bouclé un dernier gros coup, c’est un ancien de l’ASSE !
[19:30]LOSC : après la défaite face à l’OL, Genesio envoie tout valser !
[19:09]OL : la drôle de réponse de Fonseca pour la Ligue des Champions
[18:43]OM : l’état d’urgence déclaré, une grosse réunion est prévue à Marseille !
[18:20]ASSE Mercato : en plus de Jubal, les Verts ont un autre ancien de Ligue 1 dans le viseur
[18:04]OM Mercato : une grosse annonce tombe à Angers pour Himad Abdelli !
[17:54]Real Madrid : quand Arbeloa se sert du Seigneur des anneaux… pour défendre son bilan
[17:36]FC Nantes Mercato : les Canaris rendent un gros service au PSG et au FC Barcelone pour Tati
[17:17]Stade Rennais Mercato : le SRFC casse sa tirelire pour le remplaçant de Meïté et bloque un indésirable
Real Madrid – Rayo Vallecano (2-1) : Mbappé en sauveur, les Merengue s’en sortent in extremis

Par William Tertrin - 1 Fév 2026, 16:26
Le Real Madrid a arraché une victoire importante ce dimanche après-midi face au Rayo Vallecano (2-1) au Santiago Bernabéu, grâce à un nouveau but décisif de Kylian Mbappé dans les derniers instants du match, dans une rencontre où les Merengues ont dû batailler jusqu’au bout pour prendre les trois points dans la course au titre en Liga, quelques jours après la claque prise par Benfica en LDC.

Un match compliqué malgré la domination madrilène

Le Real Madrid savait qu’un succès était impératif pour rester au contact du FC Barcelone, seul leader du championnat après son succès le même week-end. Dès l’entame, les hommes d’Alvaro Arbeloa ont dominé les débats, mais sans parvenir à se mettre à l’abri rapidement.

Les Madrilènes ont souffert très tôt avec la blessure de Jude Bellingham dès la 9e minute, contraignant Arbeloa à réorganiser son milieu de terrain. Malgré cela, le Real a rapidement trouvé le chemin des filets grâce à Vinícius., très actif, qui a inscrit le premier but de l’après-midi d’une frappe puissante (1-0).

Une réaction du Rayo et un match qui se tend

La pression des locaux n’a pas suffi à creuser l’écart, et c’est finalement le Rayo Vallecano qui a surpris en égalisant peu après la reprise, profitant d’un moment de flottement madrilène (1-1).

La rencontre s’est alors transformée en un bras de fer intense, avec des occasions de part et d’autre, et un Real Madrid en difficulté malgré sa supériorité numérique, notamment après l’expulsion d’un joueur du Rayo À LA 80e.

Mbappé encore décisif

Alors que la tension montait au Bernabéu, c’est Kylian Mbappé qui est sorti de l’ombre, une fois de plus, en transformant un pénalty dans les toutes dernières secondes du match, offrant la victoire (2-1) et trois points précieux à son équipe, alors que le Rayo s’est ensuite retrouvé à 9.

Les conséquences en Liga

Grâce à cette victoire arrachée, le Real Madrid reste au contact du leader, à seulement un point du FC Barcelone, ce qui relance une nouvelle fois la course au titre à mi-saison.

Les Merengues pourront savourer ce succès important avant d’aborder leurs prochains rendez-vous en Liga et en barrages de Ligue des Champions, tout en continuant de compter sur Mbappé comme une pièce maîtresse de leur attaque.

