Candidat à sa propre succession pour les élections de mars, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, jure qu’Hansi Flick restera jusqu’à ce que bon lui semble s’il est réélu.

Le dimanche 15 mars auront lieu les élections présidentielles du FC Barcelone. Joan Laporta est candidat à sa propre succession et il devrait trouver en face de lui Victor Font. Les deux hommes se sont déjà lancés dans leur campagne, vu qu’ils n’ont que six semaines pour convaincre les supporters. Laporta a dégainé le premier, ce soir, lors du gala organisé par Mundo Deportivo. Le président blaugrana s’est servi d’Hansi Flick pour se mettre les fans dans la poche.

« Si je reviens à la présidence, Flick restera aussi longtemps qu’il le souhaitera »

« Si je reviens à la présidence, a-t-il déclaré, Flick restera aussi longtemps qu’il le souhaitera. Il connaît bien le club et gagnera en expérience. Il n’a pas demandé de prolongation de contrat, mais c’est l’entraîneur idéal pour cette étape de la carrière du FC Barcelone, et grâce à lui, nous vivons un moment magnifique. » Cette promesse n’engage que lui puisqu’en 2021, il avait fait toute sa campagne sur la promesse de prolonger Lionel Messi. Qu’il avait finalement dû laisser partir car les finances du club étaient plus désastreuses que prévu…

Son rival, Víctor Font, est allé plus loin en déclarant qu’en faisant bien les choses, le Barça pouvait recruter une pointure comme Erling Haaland. Il a également ajouté : « Ce sont des élections très importantes pour décider si nous continuons à avoir un modèle de club présidentiel et si nous tournons la page des années 80 une fois pour toutes. Les propos de Flick, qui appellent à la stabilité, me semblent tout à fait appropriés ».