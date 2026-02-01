PSG, FC Barcelone – Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Marcus Rashford !

Très apprécié par le FC Barcelone ou il est prêté cette saison, mais aussi du côté du PSG, Marcus Rashford pourrait porter un autre maillot la saison prochaine…

La presse anglaise assurait début janvier que le Paris Saint-Germain serait prêt à recruter Marcus Rashford si jamais les négociations avec Ousmane Dembélé pour une prolongation de contrat n’aboutissaient pas. Le FC Barcelone bénéficie d’une option d’achat de 30 M€ pour l’ailier anglais mais ses finances sont toujours aussi mauvaises et il négocie un nouveau prêt ou une réduction du montant. Ce que Manchester United ne veut pas, privilégiant une vente. Cela pourrait faire les affaires de Paris. Sauf que Marcus Rashford n’aurait pas envie de rejoindre le PSG.

Son retour à Manchester United pourrait se préciser

L’Anglais s’épanouit à Barcelone et il souhaiterait poursuivre l’aventure en Catalogne. Avec les Blaugranas, Rashford a inscrit 10 buts et délivré 12 passes décisives depuis le début de la saison, retrouvant de l’éclat après des années très compliquées à Manchester United. Selon The Telegraph, une autre destination pourrait se préciser pour Rashford. Le média croit en effet savoir que l’ailier est très apprécié de Michael Carrick, le successeur de Ruben Amorim sur le banc de Manchester. Et que si Carrick venait à rester la saison prochaine, il aurait l’intention de s’appuyer sur Rashford. A suivre…