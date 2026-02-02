Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si le mercato n’a pas encore fermé ses portes cet hiver, le FC Barcelone aurait déjà bien avancé sur l’arrivée d’une première recrue pour l’été prochain.

Le FC Barcelone garde un coup d’avance. Alors que le mercato hivernal n’a pas encore fermé ses portes, le club catalan a déjà coché une première recrue pour l’été prochain. Selon Matteo Moretto, journaliste de Marca, le club catalan est « sur le point de recruter Jesse Bisiwu », un ailier gauche de 18 ans.

Deco a ainsi multiplié les voyages en Belgique pour finaliser le dossier. Le joueur devrait officiellement rejoindre le club en juillet 2026, renforçant un secteur offensif où le Barça prévoit de continuer à injecter de la jeunesse et du talent.

Rashford mis de côté ?

L’arrivée de Bisiwu pourrait également influencer les autres dossiers estivaux. Certains observateurs estiment que cette décision laisse entendre que le Barça pourrait ne pas lever l’option d’achat de Marcus Rashford à Manchester United, privilégiant la construction sur le long terme avec des jeunes talents à fort potentiel.

Le message est clair : le FC Barcelone pense déjà à l’après 2026, avec un plan de recrutement ciblé et stratégique. Jesse Bisiwu pourrait bien être le premier d’une nouvelle génération à faire vibrer le nouveau Camp Nou.