À LA UNE DU 2 FéV 2026
[12:27]OM Mercato : le message explosif de Murillo après les rumeurs de départ ! 
[12:16]ASSE : Montanier arrive, Kilmer hausse le ton !
[12:00]PSG Mercato : coup dur pour l’OM, Paris va offrir une recrue à l’OL ! 
[11:46]FC Nantes Mercato : Kantari prêt à piquer une recrue au LOSC ! 
[11:16]ASSE Mercato : Montanier met déjà les joueurs au pied du mur, le club annonce des renforts !  
[11:00]Revue de presse : Messi vers l’Arabie saoudite, le LOSC s’active pour la fin du mercato, le Stade Rennais laminé avant l’OM !
[10:45]FC Nantes : Kita a relancé 3 dossiers pour finir le Mercato en boulet de canon ! 
[10:22]FC Barcelone Mercato : la première recrue de l’été 2026 déjà bouclée, c’est une énorme surprise ! 
[09:50]OM Mercato : et maintenant, Benatia s’attaque à un Japonais bourreau du PSG ! 
[09:30]OM Mercato : Nnadi et Abdelli à Marseille, l’Algérien livre ses premiers mots !
FC Barcelone Mercato : la première recrue de l’été 2026 déjà bouclée, c’est une énorme surprise ! 

Par Bastien Aubert - 2 Fév 2026, 10:22
Deco (FC Barcelone)
Si le mercato n’a pas encore fermé ses portes cet hiver, le FC Barcelone aurait déjà bien avancé sur l’arrivée d’une première recrue pour l’été prochain.

Le FC Barcelone garde un coup d’avance. Alors que le mercato hivernal n’a pas encore fermé ses portes, le club catalan a déjà coché une première recrue pour l’été prochain. Selon Matteo Moretto, journaliste de Marca, le club catalan est « sur le point de recruter Jesse Bisiwu », un ailier gauche de 18 ans.

Deco a ainsi multiplié les voyages en Belgique pour finaliser le dossier. Le joueur devrait officiellement rejoindre le club en juillet 2026, renforçant un secteur offensif où le Barça prévoit de continuer à injecter de la jeunesse et du talent.

Rashford mis de côté ?

L’arrivée de Bisiwu pourrait également influencer les autres dossiers estivaux. Certains observateurs estiment que cette décision laisse entendre que le Barça pourrait ne pas lever l’option d’achat de Marcus Rashford à Manchester United, privilégiant la construction sur le long terme avec des jeunes talents à fort potentiel. 

Le message est clair : le FC Barcelone pense déjà à l’après 2026, avec un plan de recrutement ciblé et stratégique. Jesse Bisiwu pourrait bien être le premier d’une nouvelle génération à faire vibrer le nouveau Camp Nou.

FC Barcelone

