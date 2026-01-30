FC Barcelone Mercato : le Barça annonce une signature ! (officiel)

Le FC Barcelone a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat de Fermin Lopez.

Pur produit de la Masia, Fermin Lopez s’inscrit encore plus dans la durée au FC Barcelone. Le jeune milieu offensif espagnol a prolongé ce vendredi son contrat de deux saisons supplémentaires avec le club blaugrana.

Auteur de 10 buts et 11 passes décisives en 26 matchs disputés toutes compétitions confondues, Fermin Lopez confirme cette saison après s’être révélé lors de l’exercice 2024-2025. Souvent annoncé sur le départ ces derniers mercatos, le joueur de 22 ans est désormais sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2031.

Le communiqué du Barça

« Le FC Barcelone et Fermín López ont trouvé un accord pour prolonger et améliorer le contrat les unissant, qui devait expirer en 2029. Désormais, il prendra fin le 30 juin 2031.

La cérémonie de signature aura lieu dans les prochains jours, dans les bureaux du président Joan Laporta. Le joueur répondra ensuite aux questions des journalistes.

Ainsi, le FC Barcelone et Fermín López poursuivront leur chemin ensemble pour de nombreuses années encore. Le milieu de terrain andalou prolonge son engagement envers le Club après avoir été formé à La Masia et atteint l’équipe première à force de travail acharné, de persévérance et de talent.

Né le 11 mai 2003 à El Campillo (Huelva), Fermín a rejoint le FC Barcelone à l’été 2016, à l’âge de 13 ans. À La Masia, il a progressé tant sur le plan sportif que personnel, s’imprégnant des valeurs et du style qui caractérisent le Barça. Son parcours n’a pas toujours été facile, mais chaque étape et chaque effort ont renforcé son esprit de compétition, qui fait aujourd’hui la différence en équipe première.

Après avoir gravi les échelons du centre de formation du Barça, son prêt à Linares Deportivo à l’été 2022 a été déterminant pour son développement. Il a démontré qu’il était prêt à franchir un cap, et à son retour au Barça, Fermín a saisi chaque opportunité avec détermination, énergie et un sens aigu du jeu offensif.

Milieu de terrain offensif, charismatique et solide défensivement, Fermín fait preuve d’intensité, de pressing, de buts décisifs et d’un dévouement absolu. Un joueur qui incarne l’esprit du Barça, qui se bat sur chaque ballon et qui crée un lien fort avec les Culers.

Ses performances ont fait de lui un élément clé du Barça, et cette prolongation de contrat symbolise la confiance mutuelle entre le Club et le joueur. Fermín López continuera de progresser au Barça, et le Club en fera de même avec lui. »