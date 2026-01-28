Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Après un hiver sage, le mercato du FC Barcelone s’emballe dans les dernières heures. La priorité est désormais basse en âge, avec des mouvements ciblés à destination de l’équipe B, pilotée par Juliano Belletti. En défense comme en attaque, la jeunesse est au cœur du renouvellement catalan.

Le FC Barcelone prépare l’avenir avec panache. Dans l’urgence des ultimes jours de marché, Sport assure que le Barça s’apprête à enregistrer les arrivées de deux jeunes défenseurs à fort potentiel. Objectif : renforcer la base arrière de sa réserve tout en préparant l’avenir.

Juwensley Onstein (18 ans) : défenseur central gaucher, solide (1,88 m), passé par l’Ajax et aujourd’hui au Jong Genk. Sa polyvalence axe droit et sa maturité l’ont placé en tête de liste. Son contrat court jusqu’en 2026, mais les négociations sont actives pour sécuriser son transfert avant la deadline. Sa présence en sélection U18 des Pays-Bas atteste de son niveau.

Patricio Pacífico Domínguez (19 ans) : défenseur uruguayen à la progression fulgurante, valeur marchande déjà estimée à 650 000 €. Latéral gauche, capable de jouer axe, pilier de Defensor Sporting et international U20. Sa venue à Barcelone est quasiment bouclée, les derniers détails contractuels se jouent alors qu'il est déjà en ville avec son agent.

Avec ces deux profils, le staff du FC Barcelone mise sur une défense jeune, technique et ambitieuse. Juliano Belletti aura la mission d’accélérer leur adaptation, élément clé d’une transition réussie. Pour découvrir d’autres pépites prêtes à émerger, plongez dans le profil des jeunes recrues prometteuses dont Hamza Abdelkarim.

Un dossier offensif surveillé de près

Le cas du jeune avant-centre égyptien Hamza Abdelkarim anime la fin de mercato blaugrana. Agé de 18 ans, ce buteur ambidextre brille avec les U17 égyptiens (12 buts en 19 sélections) mais n’a pas encore débuté en pro avec Al Ahly.

Son arrivée à Barcelone reste soumise à d’ultimes validations administratives. Le club souhaite enclencher un prêt jusqu’en juin avec option d’achat, mais la négociation conserve encore une part de flou. Un montant pouvant grimper à cinq millions d’euros, variables incluses, serait sur la table. Pour saisir les enjeux techniques de cette opération, lisez les détails du transfert de Hamza Abdelkarim au FC Barcelone.

Le compte à rebours est lancé côté Barça : officialiser ces trois paris avant que le rideau ne tombe sur le marché hivernal. Une stratégie claire, axée sur la jeunesse et la formation, dans l’espoir de voir éclore très vite les futures têtes d’affiche du Camp Nou.