En fin de contrat à Manchester City, le milieu offensif portugais Bernardo Silva (31 ans) a bien envie de rejoindre le FC Barcelone au prochain mercato.

Un nouveau crack déclare sa flamme au FC Barcelone. Et pas n’importe lequel : Bernard Silva. Selon Sport, le milieu offensif de Manchester City a déjà fait part de sa décision au FC Barcelone : il souhaite rejoindre le club catalan.

Une information majeure, puisque le Portugais est l’un des milieux offensifs les plus recherchés en Europe, et que son profil correspond parfaitement au style blaugrana. Mais le Barça n’est pas encore passé à l’acte. La balle est désormais dans le camp du club catalan, qui doit trancher sur la faisabilité sportive et financière de ce dossier.

Un départ programmé à Manchester City ?

Du côté de Manchester City, El Chiringuito affirme que Josep Guardiola serait déjà au courant du désir de départ de son joueur. Bernardo Silva souhaiterait quitter le club anglais à la fin de son contrat cet été. Les raisons évoquées seraient à la fois sportives et personnelles.

Une fin de cycle se dessinerait pour les Cityzens, et le joueur de 31 ans serait prêt à tourner la page. Le Barça a donc une opportunité en or : attirer un joueur de classe mondiale, en fin de contrat, et qui souhaite clairement rejoindre la Catalogne. Mais le club doit aussi faire face à une réalité financière et à des priorités sportives déjà nombreuses. La décision est attendue, et pourrait être l’un des grands dossiers de l’été.