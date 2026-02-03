À LA UNE DU 3 FéV 2026
[15:00]OM : Pierre Ménès désigne le principal responsable de la crise actuelle
[14:00]FC Barcelone Mercato : entre le PSG, Manchester et le Barça, Marcus Rashford a tranché !
[13:30]ASSE Mercato : incroyable révélation dans le dossier Ekwah, Kilmer Sports se frotte les mains !
[13:00]FC Barcelone : Yamal a violemment ramené Mbappé et le Real Madrid sur terre
[12:30]ASSE Mercato : Cafaro a refusé de rejoindre un concurrent direct des Verts
[12:00]ASSE : Montanier en mission commando, il va s’inspirer de Michaël Jordan !
[11:30]Revue de presse : la folle fin de mercato du LOSC, de l’AS Monaco et du RC Strasbourg
[11:00]RC Lens Mercato : Riolo a des doutes sur Saint-Maximin, il n’est pas le seul !
[10:40]LOSC Mercato : la tension monte encore d’un cran entre Genesio et Letang !
[10:20]OM : les supporters ont prévenu la direction et les joueurs avant le Stade Rennais !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : entre le PSG, Manchester et le Barça, Marcus Rashford a tranché !

Par Laurent Hess - 3 Fév 2026, 14:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Très apprécié par le FC Barcelone ou il est prêté cette saison par Manchester United, mais aussi du côté du PSG, Marcus Rashford, dont le retour à MU est évoqué, n’a qu’un souhait pour son avenir.

La presse anglaise assurait début janvier que le Paris Saint-Germain serait prêt à recruter Marcus Rashford si jamais les négociations avec Ousmane Dembélé pour une prolongation de contrat n’aboutissaient pas. Le FC Barcelone bénéficie d’une option d’achat de 30 M€ pour l’ailier anglais mais ses finances sont toujours aussi mauvaises et il négocie un nouveau prêt ou une réduction du montant. Ce que Manchester United ne veut pas, privilégiant une vente. Cela pourrait faire les affaires de Paris. Sauf que Marcus Rashford n’aurait pas envie de rejoindre le PSG.

Rashford prêt à des concessions pour rester au FC Barcelone

Avec les Blaugranas, Rashford a inscrit 10 buts et délivré 12 passes décisives depuis le début de la saison, retrouvant de l’éclat après des années très compliquées à Manchester United. Selon The Telegraph, une autre destination pourrait se préciser pour Rashford. Le média croit en effet savoir que l’ailier est très apprécié de Michael Carrick, le successeur de Ruben Amorim sur le banc de Manchester. Et que si Carrick venait à rester la saison prochaine, il aurait l’intention de s’appuyer sur Rashford. Mais l’Anglais s’épanouit à Barcelone et il souhaiterait poursuivre l’aventure en Catalogne. C’esrt ce que confirme en ce début de semaine The Mirror. Le tabloïd croit savoir que Rashford est même disposé à faire de gros efforts sur son salaire pour rester au FC Barcelone. Ce qui réjouirait son coach Hansi Flick, qui multiplie les louanges ces derniers temps.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

FC BarcelonePSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, PSG