Grâce à des buts de Lewandowski, Yamal et Bernal, le FC Barcelone a battu Majorque (3-0) et conforté sa place de leader de la Liga. Voici nos tops et nos flops.

Vainqueur de 16 de ses 17 derniers matches toutes compétitions confondues, le FC Barcelone n’avait pas grand-chose à craindre de la réception de Majorque, 14e de Liga. Mais les joueurs des Baléares sont bien rentrés dans la partie et se sont procurés les deux premières occasions de la partie, pas converties faute de réalisme dans le dernier geste. En face, les Catalans ont donné l’impression de vouloir gérer la rencontre sans y laisser trop de force. Ils y sont parvenus et s’imposent au final 3-0 sans avoir eu besoin d’appuyer sur l’accélérateur. Robert Lewandowski a ouvert le score en renard des surface à la 29e, après avoir dribblé un adversaire sur la ligne des six mètres alors que tout le monde pensait qu’il allait tirer. Lamine Yamal a doublé la mise à la 61e d’une grosse frappe du gauche de 25 mètres et Marc Bernal a clôturé la marque à la 83e après avoir été lancé dans la profondeur et avoir dribblé un adversaire. Avec ce succès, le FCB prend provisoirement quatre points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga.

Yamal sur une autre planète, Lewandowski décisif

Dans les tops de ce match, comment ne pas citer Lamine Yamal ? L’ailier droit a encore une fois été au cœur des principales actions dangereuses de son équipe. Il aurait dû bénéficier d’un pénalty en seconde période après qu’un joueur de Majorque a mis sa cuisse en opposition sur un dribble. Frustré, il a répondu par une mine de 25 mètres, du gauche, imparable pour le gardien adverse. S’il ajoute la frappe en force à sa panoplie, il va réellement devenir inarrêtable. Ce qu’il n’est pas loin d’être déjà… Autre top de cette partie, Robert Lewandowski. Alors qu’il se dit que le buteur de 37 ans pourrait finalement prolonger en échange d’une réduction salariale et d’un statut de remplaçant, il a prouvé qu’il pouvait rendre de grands services comme titulaire. Son but, avec dribble en pivot et conclusion clinique, est la preuve qu’il reste l’un des meilleurs joueurs de la planète dans la surface de réparation.

Koundé et Fermin décevants

Au rayon déceptions, signalons Jules Koundé. Jan Virgili, formé au Barça, lui a mis la misère en première période. Les deux actions de Majorque sont parties de son côté et ce n’est pas un hasard. Après une saison 2024-25 exceptionnelle, il peine à retrouver son meilleur niveau. Fermin Lopez, lui, a plus de mal ces derniers temps à se montrer aussi décisif que lors de la première partie de saison. Cet après-midi, il s’est rarement mis en valeur et quand ça a été le cas, il a péché dans le dernier geste.