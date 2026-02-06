FC Barcelone : Raphinha balance sur Yamal, Flick monte au créneau !

Dans l’intimité du FC Barcelone, Raphinha brise la glace sur Lamine Yamal, jeune prodige insatiable sur les réseaux… et sur le terrain. Ambiance de vestiaire, talents précoces et confidences explosives : plongée au cœur du phénomène catalan.

Lamine Yamal, l’énergie nouvelle qui anime le vestiaire du Barça

Impossible d’ignorer la présence de Lamine Yamal dans le vestiaire barcelonais. À seulement 18 ans, il crève déjà l’écran par son talent et se démarque par son comportement, entre humour, discrétion et routines ultra-connectées. Raphinha, son coéquipier, ne cache rien : “Il est toujours sur son téléphone, c’est le plus fêtard, toujours endormi, toujours en retard, obsédé par ses cheveux. Vu son âge, il est constamment sur son téléphone, c’est normal. La génération actuelle est toujours sur son téléphone. TikTok, Instagram, WhatsApp, musique, il envoie des messages sur son téléphone, avec des écouteurs.” Un portrait sans filtre d’un jeune qui fait vibrer le groupe.

Côté off, Lamine Yamal incarne à merveille la génération réseaux sociaux. Jamais vraiment déconnecté, le jeune attaquant jongle entre TikTok, Instagram, playlists et discussions en ligne dès qu’il quitte le rectangle vert. “Le matin, il est toujours endormi parce que je pense qu’il se couche tard. Pas parce qu’il fait la fête tous les jours, mais parce que passer autant de temps sur son téléphone fait qu’on se couche tard. Il n’est pas grincheux, mais il est silencieux, il ne parle pas trop la première heure” confie Raphinha, souvent amusé par ces nuits tardives et leur effet au petit-déjeuner. Une habitude générationnelle qui amuse le vestiaire autant qu’elle titille les plus anciens.

Si certaines attitudes suscitent le débat, Lamine Yamal sait se montrer à la hauteur dès que le coup d’envoi retentit. Ses “écarts” de jeunesse n’entachent pas son rendement : 14 buts et 13 passes décisives en 29 matches, un record pour son âge sous le maillot blaugrana. Le club, conscient du joyau qu’il possède, veille de près au développement du garçon — entre exigences du haut niveau et place pour l’insouciance.

Flick encense Yamal : “Il doit s’entraîner comme un champion, il le fait déjà”

Hansi Flick, entraîneur du Barça, est monté au créneau pour encenser son jeune crack avant le match face à Majorque : « Je suis très content de ce que je vois de lui. Il progresse. Le plus important, pour des joueurs avec ce talent, c’est qu’ils prennent du plaisir à jouer, à faire leur travail, et lui le fait. Nous voulons continuer à l’aider. Dernièrement, il marque aussi plus de buts. Il a encore beaucoup de potentiel à montrer, et il le montrera. » Un message clair pour rappeler que l’avenir s’écrit avec sérieux, mais aussi plaisir et instinct.

« J’espère qu’il pourra continuer à nous montrer encore plus de choses. Il faut progresser jour après jour. Le plus important est qu’il s’entraîne comme le champion qu’il est actuellement. Il écoute toujours, c’est un garçon très intelligent. Et il est intelligent sur le terrain, parce qu’il fait très bien les choses. Quand on donne 100 % à l’entraînement, on le donne aussi en match. C’est ce que je veux voir. » Sous l’œil du staff, la marge de progression de Yamal impressionne autant qu’elle inspire.

Chez les Blaugrana, la jeunesse rime avec tolérance, tant que le terrain parle. Les distractions, parfois pointées du doigt, ne remettent pas en cause sa place de leader technique. La formule magique du Barça ? Encadrer, responsabiliser… et laisser briller ces prodiges faits pour marquer l’histoire du club.