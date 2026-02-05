Revue de presse espagnole : grosse inquiétude de Flick au FC Barcelone, énorme mercato cet été au Real Madrid !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 5 février 2026. Au menu : les inquiétudes d’Hans Flick au FC Barcelone et le prochain mercato du Real Madrid.

MARCA : « On attend Trent »

Le retour de Trent Alexander-Arnold se rapproche au Real Madrid, avec une possible présence ce dimanche à Mestalla. Alvaro Arbeloa en fait sa priorité pour la seconde partie de saison.

AS : « Fier Celtic »

As consacre sa Une du jour au basketteur Hugo Gonzalez, qui perce aux Boston Celtics en NBA. De son côté, on annonce un énorme mercato estival au Real Madrid, qui veut renforcer les postes de milieu et de défenseur central.

SPORT : « Attrape-le si tu peux »

Sport se réjouit de la forme retrouvée de Lamine Yamal au FC Barcelone, où il compile 14 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

MUNDO DEPORTIVO : « Je vais faire plus »

Si Yamal veut en faire encore plus au FC Barcelone, le seul point d’inquiétude d’Hansi Flick concerne le grand nombre d’occasions manquées et le manque d’efficacité devant le but, malgré des statistiques de buts attendus élevées.