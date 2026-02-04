L’observatoire du football a publié un classement des équipes les plus joueurs depuis le début de la saison. Sans surprise, le FC Barcelone et le PSG sont très bien positionnés. Mais l’ASSE et le FC Nantes aussi !

Ce mercredi, dans la 532e édition de sa lettre hebdomadaire, l’observatoire du football publie une longue analyse concernant les équipes les plus joueuses. Il a étudié 915 formations issues de 58 ligues, prenant en compte les matches de la saison passée et de celle en cours. Quatre indicateurs ont été retenus pour établir un classement : la proximité des passes (plus courtes, le mieux), le rythme des passes en phase de possession, la durée des possessions et le pourcentage de balles réceptionnées dans le tiers adverse en dessous du genou (au sol).

Les Verts très bien classés

Le podium ne réserve aucune surprise : c’est le Bayern Munich qui est en tête, devant le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Mais ensuite, c’est très surprenant. Ainsi, l’AS Saint-Etienne est 8e, elle qui vient pourtant de se séparer d’Eirik Horneland ! L’OM est 10e au général et le FC Nantes… avant-dernier ! Sans surprise pour les Canaris, entre le jeu très direct prôné par Antoine Kombouaré et l’échec de celui que voulait mettre en place Luis Castro…

Avec sa huitième place au général, l’ASSE est évidemment la meilleure équipe de L2 dans ce domaine, devant Dunkerque et le Stade de Reims. Cela aurait pu être mis au crédit d’Eirik Horneland si les résultats, très décevants depuis sa nomination il y a plus d’un an, ne lui avaient pas coûté sa place…