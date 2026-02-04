L’actuel directeur sportif du PSG, Luis Campos, révèle qu’il suivait Pedri à ses débuts à Las Palmas, avant qu’il ne signe au FC Barcelone. Le Portugais, lui, œuvrait pour le LOSC à l’époque.

C’est un peu la question à dix millions : Pedri aurait-il eu la même carrière s’il avait signé dans un autre club que le FC Barcelone en 2019 ? Le milieu de 23 ans semble fait pour le jeu catalan, dont il est le métronome depuis six saisons maintenant. Mais que ce serait-il passé si, par exemple, il avait signé à Lille ? Cela semble impossible vu son niveau aujourd’hui mais ça aurait pu être une réalité au moment de son départ de son île natale. En effet, Luis Campos, qui œuvrait pour le LOSC à l’époque, a révélé à TF1 qu’il suivait Pedri dès ses débuts chez les pros…

« J’étais déjà sur lui quand il évoluait à Las Palmas »

« Il y a quelques années, je suis allé voir Pedri jouer. C’était la deuxième fois que je le voyais, j’étais déjà sur lui quand il évoluait à Las Palmas. C’est un match de la sélection d’Espagne des moins de 17 ans. On était six scouts au bord du terrain pour le regarder. Après les matchs, on allait souvent dîner entre nous, on discutait et on partageait nos idées et nos impressions. Aujourd’hui, c’est devenu impossible. Si vous allez sur une Coupe du monde U17, il n’y a plus cinq mais mille scouts ! Ils remplissent toute une tribune à eux seuls. Ça montre l’importance que le scouting a pris dans le monde du football. »

Il aurait été intéressant de voir Pedri à 17 ans dans les joutes physiques de la Ligue 1. Pas sûr que sa trajectoire aurait été la même qu’au FC Barcelone…