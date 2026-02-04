À LA UNE DU 4 FéV 2026
[15:00]OL : malgré la bonne passe, c’est tendu chez les supporters
[14:00]OM, FC Nantes, Stade Rennais : la direction de l’arbitrage a rendu son verdict
[13:38]Real Madrid Mercato : le milieu parfait à 110 M€, le PSG aussi sur le coup ?
[13:15]FC Barcelone : Pedri aurait pu jouer au… LOSC !
[12:50]PSG Mercato : nouvelles révélations sur le salaire réclamé par Dembélé !
[12:31]Stade Rennais : al-Tamari, Lepaul, Samba… énormes tensions après Marseille !
[12:06]OM Mercato : 6 M€ récupérés d’ici vendredi ?
[11:41]FC Barcelone, PSG, OM, ASSE, FC Nantes : l’étonnant classement des équipes joueuses
[11:10]ASSE : Camara (MHSC) calme le jeu avec les Verts
[10:51]Real Madrid Mercato : Vitinha (PSG) pas une priorité, le vestiaire toujours divisé
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : Pedri aurait pu jouer au… LOSC !

Par Raphaël Nouet - 4 Fév 2026, 13:15
💬 Commenter
Pedri en action lors de Real Sociedad-FC Barcelone.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’actuel directeur sportif du PSG, Luis Campos, révèle qu’il suivait Pedri à ses débuts à Las Palmas, avant qu’il ne signe au FC Barcelone. Le Portugais, lui, œuvrait pour le LOSC à l’époque.

C’est un peu la question à dix millions : Pedri aurait-il eu la même carrière s’il avait signé dans un autre club que le FC Barcelone en 2019 ? Le milieu de 23 ans semble fait pour le jeu catalan, dont il est le métronome depuis six saisons maintenant. Mais que ce serait-il passé si, par exemple, il avait signé à Lille ? Cela semble impossible vu son niveau aujourd’hui mais ça aurait pu être une réalité au moment de son départ de son île natale. En effet, Luis Campos, qui œuvrait pour le LOSC à l’époque, a révélé à TF1 qu’il suivait Pedri dès ses débuts chez les pros…

« J’étais déjà sur lui quand il évoluait à Las Palmas »

« Il y a quelques années, je suis allé voir Pedri jouer. C’était la deuxième fois que je le voyais, j’étais déjà sur lui quand il évoluait à Las Palmas. C’est un match de la sélection d’Espagne des moins de 17 ans. On était six scouts au bord du terrain pour le regarder. Après les matchs, on allait souvent dîner entre nous, on discutait et on partageait nos idées et nos impressions. Aujourd’hui, c’est devenu impossible. Si vous allez sur une Coupe du monde U17, il n’y a plus cinq mais mille scouts ! Ils remplissent toute une tribune à eux seuls. Ça montre l’importance que le scouting a pris dans le monde du football. »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Il aurait été intéressant de voir Pedri à 17 ans dans les joutes physiques de la Ligue 1. Pas sûr que sa trajectoire aurait été la même qu’au FC Barcelone

FC BarceloneLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, LOSC