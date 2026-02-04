Buteur hier sur la pelouse d’Albacete (2-1) en quarts de finale de la Coupe du Roi, Lamine Yamal a doublé Diego Maradona dans le classement des canonniers du FC Barcelone. Et Kylian Mbappé dans un sondage.

Hier, sur la pelouse d’Albacete, Lamine Yamal a ouvert le score d’un plat du pied gauche enroulé dans le petit filet opposé. Comme toujours avec lui, l’impression de facilité qu’il dégage est incroyable alors qu’il était dans une position compliquée. Et comme toujours (aussi) avec lui, les chiffres prouvent à quel point il est précoce et talentueux. Car, à seulement 18 ans, il a déjà inscrit son 39e but sous le maillot du FC Barcelone, ce qui lui a permis de dépasser la légende Diego Maradona. Le dieu argentin, qui a porté le maillot blaugrana de 1982 à 1984, n’avait eu besoin que de 58 matches pour frapper 38 fois. Yamal, lui, en est à sa 135e rencontre officielle mais l’essentiel est qu’il soit passé devant. Bon courage, en revanche, pour dépasser l’autre dieu argentin, Lionel Messi, meilleur buteur de l’histoire du Barça avec 672 réalisations…

Les fans préfèrent Yamal à Mbappé

Ce nouveau but confirme la très bonne passe de Lamine Yamal. Depuis le 15 janvier, il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 6 matches. Au total, depuis le début de la saison, il en est à 14 réalisations et 13 passes en 29 rencontres. Après un passage à vide à l’automne, il confirme qu’il est un joueur hors-normes… qui impressionne davantage les supporters qu’un Kylian Mbappé ! Dans un sondage réalisé par El Chiringuito, les plus de 12.000 votants ont ainsi estimé à 58,5% que Yamal était meilleur que l’attaquant du Real Madrid, qui continue pourtant d’exploser tous les compteurs de buts (37 en 30 matches cette saison).

Pour les intervenants d’El Chiringuito, il ne reste plus au Barcelonais qu’à régler quelques soucis d’images. Car, hier à Albacete, le public local l’a sifflé pendant tout le match. Les supporters interrogés ont expliqué que c’était pour essayer de le déstabiliser car il est bon mais les journalistes d’El Chiringuito jurent qu’il paye une image négative, fruit d’un entourage jugé pas très sain…