Revue de presse espagnole : nouvelles tensions au Real Madrid, Laporta fait des annonces fortes au FC Barcelone

Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 9 février 2026. Au menu du jour : les tensions entre Alvaro Arbeloa et Dani Carvajal au Real Madrid et le bilan de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone.

MUNDO DEPORTIVO : « Laporta fait le bilan »

Joan Laporta a fait un premier bilan de la saison au FC Barcelone : « Nous avons retrouvé notre économie, de l’ordre, notre prestige, le Camp Nou et la Masia est un pilier. »

AS : « La chasse continue »

Vainqueur à Mestalla hier soir (2-0), le Real Madrid reste à un petit point du FC Barcelone au classement de la Liga. Alvaro Arbeloa a encensé le buteur Kylian Mbappé : « Kylian est tout simplement indescriptible. On pensait ne jamais voir un joueur comme Cristiano, mais il est bel et bien en passe de devenir un grand champion. »

Portada Diario As

Lunes 09-02-2026 pic.twitter.com/IetxHb0tBD — TodoDeporte (@TodoDeport39783) February 9, 2026

SPORT : « Laporta bombe le torse »

Le président du Barça continue son bilan au club : « On dit que je suis présidentiable mais je m’en fiche. » Le travail de Deco au recrutement est loué par Laporta.

Portada Diario Sport

Lunes 09-02-2026 pic.twitter.com/eT4tQgUQeO — TodoDeporte (@TodoDeport39783) February 9, 2026

MARCA : « Le Real dans la course »

La victoire du Real Madrid à Valence n’a pas masqué des errances dans le jeu et des tensions existant entre Arbeloa et Dani Carvajal. Selon Edu Aguirre, les deux hommes se parleraient à peine en interne ! Ambiance…