À LA UNE DU 9 FéV 2026
[13:05]FC Barcelone Mercato : la priorité de Flick cet été a déjà fuité 
[13:03]FC Barcelone : coup de théâtre, Laporta démissionne de la présidence !
[12:41]ASSE Mercato : une star mondiale a demandé à Stassin de rester à Saint-Étienne ! 
[12:16]PSG – OM (5-0) : Pierre Ménès détruit 3 Marseillais et se mouille pour le podium final de L1
[11:50]FC Nantes Mercato : Kita a offert à Kantari son futur patron
[11:39]PSG – OM (5-0) : après le Classique, les Parisiens ont donné le coup de grâce aux Marseillais
[11:17]Revue de presse : le remplacant de Pouille ciblé au Stade Rennais, nouveau record au RC Lens, l’OGC Nice a tenté Paixao ! 
[10:49]OL Mercato : Benzema apporte une excellente nouvelle à Lyon
[10:22]Real Madrid : les images de Kylian Mbappé qui a totalement dégoupillé à Valence !
[10:04]ASSE : les 3 premiers chantiers déjà réussis de Montanier 
Revue de presse espagnole : nouvelles tensions au Real Madrid, Laporta fait des annonces fortes au FC Barcelone

Par Bastien Aubert - 9 Fév 2026, 09:16
Joan Laporta (FC Barcelone)
Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 9 février 2026. Au menu du jour : les tensions entre Alvaro Arbeloa et Dani Carvajal au Real Madrid et le bilan de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone.

MUNDO DEPORTIVO : « Laporta fait le bilan »

Joan Laporta a fait un premier bilan de la saison au FC Barcelone : « Nous avons retrouvé notre économie, de l’ordre, notre prestige, le Camp Nou et la Masia est un pilier. »

AS : « La chasse continue »

Vainqueur à Mestalla hier soir (2-0), le Real Madrid reste à un petit point du FC Barcelone au classement de la Liga. Alvaro Arbeloa a encensé le buteur Kylian Mbappé : « Kylian est tout simplement indescriptible. On pensait ne jamais voir un joueur comme Cristiano, mais il est bel et bien en passe de devenir un grand champion. »

SPORT : « Laporta bombe le torse »

Le président du Barça continue son bilan au club : « On dit que je suis présidentiable mais je m’en fiche. » Le travail de Deco au recrutement est loué par Laporta.

MARCA : « Le Real dans la course »

La victoire du Real Madrid à Valence n’a pas masqué des errances dans le jeu et des tensions existant entre Arbeloa et Dani Carvajal. Selon Edu Aguirre, les deux hommes se parleraient à peine en interne ! Ambiance…

