Revue de presse espagnole : nouvelles tensions au Real Madrid, Laporta fait des annonces fortes au FC Barcelone

Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 9 février 2026. Au menu du jour : les tensions entre Alvaro Arbeloa et Dani Carvajal au Real Madrid et le bilan de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone.
MUNDO DEPORTIVO : « Laporta fait le bilan »
Joan Laporta a fait un premier bilan de la saison au FC Barcelone : « Nous avons retrouvé notre économie, de l’ordre, notre prestige, le Camp Nou et la Masia est un pilier. »
AS : « La chasse continue »
Vainqueur à Mestalla hier soir (2-0), le Real Madrid reste à un petit point du FC Barcelone au classement de la Liga. Alvaro Arbeloa a encensé le buteur Kylian Mbappé : « Kylian est tout simplement indescriptible. On pensait ne jamais voir un joueur comme Cristiano, mais il est bel et bien en passe de devenir un grand champion. »
SPORT : « Laporta bombe le torse »
Le président du Barça continue son bilan au club : « On dit que je suis présidentiable mais je m’en fiche. » Le travail de Deco au recrutement est loué par Laporta.
MARCA : « Le Real dans la course »
La victoire du Real Madrid à Valence n’a pas masqué des errances dans le jeu et des tensions existant entre Arbeloa et Dani Carvajal. Selon Edu Aguirre, les deux hommes se parleraient à peine en interne ! Ambiance…