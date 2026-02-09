Concurrent de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone, Victor Font souhaite conserver Hansi Flick au poste d’entraîneur, même si l’Allemand a menacé de démissionner en cas de défaite de son actuel patron.

Ce lundi, Joan Laporta a officiellement démissionné de son poste de président du FC Barcelone. Il peut ainsi lancer sa campagne en vue de sa réélection. Les élections auront lieu dans cinq semaines, le 15 mars. Laporta part avec un sacré avantage : le redressement spectaculaire depuis son retour, en 2021, mais aussi la promesse qu’Hansi Flick ne continuera qu’avec lui. Selon Sport, l’Allemand aurait en effet savoir qu’il démissionnerait si Joan Laporta n’est pas réélu. Mais Victor Font, principal outsider dans cette élection, a fait des avances à l’ancien coach du Bayern Munich.

« Si Flick aime ce qu’il a, il va halluciner avec ce qu’on va lui offrir »

A Sport, Font a déclaré : « Si Flick aime ce qu’il a, il va halluciner avec ce qu’on va lui offrir. Il faut parler avec lui, je l’ai déjà dit. Nous sommes convaincus qu’il est l’homme de la situation. Nous lui donnerons de la stabilité, pas de l’improvisation. Il ne faut pas être obligé de vendre Inigo (Martinez) puis signer (Joao) Cancelo ensuite. Je suis sûr que Flick n’aime pas ça. » Et hop, un tacle à Laporta, qui a laissé filer le défenseur central en Arabie Saoudite l’été dernier alors que Flick comptait énormément sur lui. L’équipe a mis plusieurs mois à s’en remettre…

En revanche, Victor Font a expliqué qu’il ne souhaitait pas continuer avec Deco comme directeur sportif. Et ce alors que le bilan de l’ancien milieu de terrain, recruté par Joan Laporta, est plutôt positif.