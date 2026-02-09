Joan Laporta a officialisé sa démission ainsi que celle d’une partie de la direction du FC Barcelone, ce lundi 9 février 2026. Une étape cruciale et prévue par les statuts du club afin de pouvoir briguer un nouveau mandat présidentiel lors du scrutin très attendu du 15 mars.

Le départ de Joan Laporta n’est pas un simple retrait, mais une manoeuvre institutionnelle codifiée à l’article 42.f des statuts du Barça. Le président souhaitant se représenter aux prochaines élections devait impérativement déposer sa démission avant l’ouverture de la course à la présidence. Cette règle permet d’assurer une stricte équité entre les candidats, et garantie l’intégrité du processus électoral au sein du club catalan.

Qui sont les autres dirigeants démissionnaires ?

Laporta n’est pas le seul à quitter provisoirement son poste : plusieurs membres influents de la direction le suivent également. Parmi eux, Elena Fort (vice-présidente du département institutionnel), Antonio Escudero (vice-président du social), ainsi que Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Javier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Javier Puig et Joan Soler y Ferré, tous administrateurs actifs jusqu’ici. En se retirant avec Laporta, ces personnalités affirment leur volonté de s’impliquer pleinement dans la prochaine campagne présidentielle.

Une nouvelle direction provisoire jusqu’au 30 juin

Suite à ces départs, le conseil d’administration reste pleinement opérationnel mais sous une configuration inédite. Rafael Yuste prend la présidence par intérim, épaulé par Josep Cubells qui cumule le vice-président et la fonction de secrétaire. Alfons Castro récupère le poste de trésorier, tandis que Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust et Sisco Pujol assurent la continuité de la gouvernance. Cette équipe a pour mission d’orchestrer la transition jusqu’à la date butoir du 30 juin, tout en préparant les échéances électorales.

Dans ce contexte, la stabilité institutionnelle est assurée, malgré ce remaniement, pour permettre au Barça de rester concentré sur ses objectifs sportifs et sur les grands dossiers du moment, comme les négociations du FC Barcelone pour attirer Dusan Vlahovic.

Quelles sont les prochaines étapes pour le Barça ?

Le calendrier est désormais clair : la présidentielle doit se tenir le dimanche 15 mars, date à laquelle les membres du club seront appelés à choisir le futur patron des Blaugranas. D’ici là, la direction provisoire assure l’intérim, gère l’actualité du club et veille à un passage de témoin ordonné. Le mandat provisoire s’achèvera le 30 juin, marquant l’entrée officielle dans une nouvelle ère de gouvernance.

L’enjeu est crucial : garantir pour le FC Barcelone une stabilité, sur le terrain comme dans les coulisses, afin d’éviter les turbulences. Alors que l’ensemble du monde du football garde un œil sur cette dynamique électorale, les prochaines semaines s’annoncent décisives dans la construction d’un projet cohérent, en écho aux ambitions catalanes. Pour comprendre le contexte économique et sportif du mercato européen, vous pouvez également suivre les dossiers en cours autour des grandes figures du marché.