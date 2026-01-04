FC Barcelone Mercato : le successeur de Lewandowski se rapproche, un contrat XXL l’attend

Le FC Barcelone avance ses pions pour attirer Dusan Vlahovic, grand objectif du mercato d’été. Courtisé aussi par le Bayern Munich et le Milan AC, le buteur serbe approche d’un moment clé de sa carrière.

Barça : l’héritier de Lewandowski déjà ciblé

À l’heure où Robert Lewandowski va sur ses 38 ans, le FC Barcelone accélère en coulisses pour lui trouver un successeur de taille. Dusan Vlahovic figure désormais tout en haut de la liste catalane, incarnant le profil jeune et explosif recherché pour relancer le secteur offensif. Le club blaugrana entend miser sur sa puissance, son sens du but et son expérience déjà solide pour prendre le relai à la pointe de l’attaque.

Les discussions entre les dirigeants barcelonais et l’entourage du joueur progressent rapidement autour d’un projet ambitieux et de conditions salariales attractives. Malgré sa convalescence après une grave blessure, la confiance autour de Vlahovic reste intacte en Catalogne.

La Gazzetta dello Sport avant ce même que le Barça est une « destination privilégiée. Jouer en Liga, dans un club de dimension mondiale et sous le regard de tous, représenterait un nouveau défi pour un joueur ambitieux comme lui ». De plus, Vlahovic toucherait le même salaire qu’à la Juve, soit 12 millions d’euros par an. Des émoluments assez élevés, surtout pour un club comme le Barça qui a certaines difficultés financières. Mais le départ de Lewandowski libérerait évidemment une belle partie de la masse salariale pour se permettre de réaliser un gros coup.

Vlahovic à la Juve : la page se tourne

Freiné ces derniers mois par une lésion sérieuse à l’adducteur et une opération à Londres, Dusan Vlahovic vit très probablement ses derniers moments à la Juventus. Malgré son statut de leader dans le vestiaire bianconero et son engagement irréprochable, un divorce à l’amiable se profile en juin : pas de prolongation prévue, la séparation semble actée.

L’attaquant devrait terminer la saison entre ambition personnelle et professionnalisme, alors que les spéculations autour de son futur animent déjà les allées du club turinois. Cette saison, il a inscrit 6 buts en 17 matchs.

Un dossier très chaud côté Bayern et Milan AC

Le Barça n’est pas le seul à surveiller la situation de près. Le Bayern Munich, régulièrement avide de talents venus d’Italie ou d’Europe de l’Est, pourrait lancer une offensive pour le Serbe afin de renforcer son effectif. Avec son gabarit et sa faculté à s’intégrer dans les grands collectifs, Vlahovic coche toutes les cases du projet bavarois.

Dans l’ombre, le Milan AC ne baisse pas la garde. Les Rossoneri jouent la carte de la stabilité en Serie A, avec la saison prochaine en tête et la promesse d’un rôle central. Milan espère séduire Vlahovic grâce à la connaissance du championnat et à la perspective de devenir la nouvelle star du club.

Un choix décisif pour la carrière de Vlahovic

À 25 ans, Dusan Vlahovic s’apprête à franchir une étape majeure. Il reste focalisé sur sa fin de saison avec la Juventus, mais prépare en coulisses un départ quasi inéluctable. Sa décision est imminente et pourrait bouleverser la hiérarchie des grands attaquants européens.

Pour le Barça, comme ses adversaires directs, chaque semaine rapproche du dénouement d’un feuilleton déjà mouvementé. Les contacts s’intensifient et le mercato s’annonce explosif autour du buteur serbe, prêt à écrire un nouveau chapitre dans un grand club européen.