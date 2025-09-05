Lewandowski dit non à 100 M€ par an pour rester au Barça !

La Saudi Pro League continue de secouer le marché des transferts avec des propositions dignes de records mondiaux. Après avoir attiré de nombreux cadres européens, l’Arabie saoudite a visé un nouveau géant : Robert Lewandowski. Mais face à cette offensive sans précédent, l’attaquant polonais du FC Barcelone a tranché net, confirmant ses ambitions sur le Vieux Continent.

Le mercato saoudien s’enflamme pour les stars européennes

Depuis deux saisons, les clubs saoudiens redéfinissent les standards du marché avec leur appétit pour les grandes signatures. Leurs projets s’articulent autour de noms prestigieux venus renforcer l’attractivité de leur championnat et l’image de la Saudi Pro League. Cette dynamique attire les regards autant qu’elle interpelle le football mondial.

João Félix (Al-Nassr)

Darwin Núñez (Al-Hilal)

Kingsley Coman (Al-Nassr)

Ces investissements massifs témoignent d’une volonté claire : faire de la SPL une véritable destination de référence sur la planète football.

Une offre record de plus de 100 M€ pour Lewandowski

Cet été, le dossier Lewandowski a pris une dimension hors norme. Al-Hilal et Al-Nassr, soutenus par un fonds d’investissement puissant, ont proposé à l’attaquant polonais un contrat de plus de 100 millions d’euros par saison, primes incluses. Un montant absolument inédit pour un joueur de 37 ans, encore sous contrat jusqu’en 2026 avec le Barça.

L’offre tenait de l’exploit, non seulement financièrement mais aussi par l’ampleur du projet sportif mis sur la table. Les responsables saoudiens rêvent d’ajouter une nouvelle superstar à leur vitrine déjà bien fournie. Mais cette tentative, aussi spectaculaire soit-elle, n’a pas suffi à convaincre l’ancien du Bayern.

Le choix fort du buteur polonais : la Liga et la C1 avant tout

Face à cette enveloppe vertigineuse, Lewandowski a pris position avec fermeté : la priorité reste la quête de titres en Espagne et le rêve européen. La motivation profonde de l’attaquant du Barça n’a pas vacillé, même à l’aube de ses 38 ans et alors que la course au temps se resserre.

Soutenu par son agent, Pini Zahavi, le Polonais n’écarte pas totalement un rebondissement, soulignant la volatilité du mercato. Mais à ce stade, l’attachement à Barcelone et l’obsession de la Ligue des Champions priment clairement sur l’aspect financier.

Al-Hilal et Al-Nassr recrutent ailleurs, Lewy reste focus

Recalés par la star catalane, les écuries saoudiennes n’ont pas tardé à diversifier leurs cibles. Al-Hilal a misé sur Darwin Núñez, pendant qu’Al-Nassr frappait fort en s’offrant João Félix, auteur déjà d’un triplé lors de sa première apparition, et Kingsley Coman, autre figure offensive du football européen.

La stratégie reste offensive : attirer des profils aussi variés que performants, quitte à attendre un nouvel instant favorable pour un grand coup sur des vétérans ou des talents confirmés.

Mercato : une porte à peine entrouverte et un feuilleton à suivre ?

Le marché saoudien n’a pas encore livré tous ses secrets. Avec une fenêtre estivale toujours ouverte, la possibilité d’un ultime revirement ne peut pas être totalement exclue, comme le laisse entendre le représentant de Lewandowski. Pour l’heure, le buteur polonais se projette avec ambition dans la continuité de son histoire avec Barcelone. Les supporters suivent cette saga de près, à l’image de l’évolution de la carrière de Lewandowski au fil des saisons.

Le dossier est loin d’être clos : dans un mercato où tout peut basculer d’un jour à l’autre, la star du Barça continue de défier l’appel du Golfe et mise tout sur ses derniers grands défis européens.