Robert Lewandowski, pilier du FC Barcelone et deuxième meilleur buteur de la Liga la saison dernière, vient de subir un contretemps majeur.

Coup dur pour Robert Lewandowski. À seulement une semaine du lancement du championnat, le géant polonais est victime d’une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche, annoncée officiellement par le club. Déjà forfait pour le dernier amical face à Côme, son absence pourrait s’étendre au premier match officiel contre Majorque, un sérieux handicap pour un Barça en quête de stabilité offensive.

Lewandowski absent jusqu’à quand ?

L’inquiétude monte chez les supporters, qui voient leur star et redoutable finisseur manquer potentiellement les premières joutes d’une saison capitale. Lewandowski, 36 ans, reste l’un des fers de lance de l’équipe et son indisponibilité risque de peser lourd dans la bataille pour les titres. Le Barça doit désormais composer sans son buteur de choc, tandis que la Liga s’annonce déjà pleine de suspense.