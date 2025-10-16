La presse italienne assure que le FC Barcelone aurait coché le nom de Dusan Vlahovic, en fin de contrat à la Juventus en juin, pour l’après-Lewandowski. Mais le vestiaire préfèrerait Julian Alvarez (Atlético).

C’est la grosse information de la journée en Italie : en fin de contrat en juin, Dusan Vlahovic n’aurait aucune intention de prolonger à la Juventus. Arrivé chez la Vieille Dame en janvier 2022, il n’a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Aussi maladroit dans le Piémont qu’il était létal à la Fiorentina, il aurait l’intention d’aller voir ailleurs. Et d’après Tuttosport, le FC Barcelone apprécie son profil de même que sa gratuité en matière d’indemnité. Il serait l’une des pistes étudiées pour remplacer Robert Lewandowski, qui ne sera pas conservé.

« Moi, je prendrais Julian Alvarez ! »

Mais le vestiaire catalan a évidemment une autre cible en tête. Dans une interview à Diari Ara, Marc Bernal a répondu à la question « Quelle serait la recrue idéale en attaque ? » : « Moi, je prendrais Julian Alvarez ! ». Le milieu blaugrana ne fait que résumer la pensée générale : l’attaquant argentin est très apprécié en Catalogne, aussi bien pour son style de jeu que pour sa mentalité. Il serait vu comme le remplaçant à Robert Lewandowski.

Mais contrairement à Vlahovic, Alvarez n’est pas libre. Il faudra une somme à trois chiffres pour convaincre l’Atlético Madrid de le lâcher. Et comme le Barça n’a toujours pas résolu ses problèmes financiers, cela risque d’être très compliqué…