Absent depuis trois semaines en raison d’une blessure à l’ischio, Raphinha a passé une IRM ce jeudi qui a confirmé qu’il pourrait participer au sommet face au Real Madrid dans deux dimanches.

Enfin une bonne nouvelle au FC Barcelone ! Depuis plusieurs semaines, il n’était question que de blessures, de méforme et de contre-performances pour les Blaugranas. Ce jeudi est peut-être le jour où la tendance s’est inversée. Absent depuis la fin septembre en raison d’une blessure aux adducteurs, Raphinha a passé une IRM qui a confirmé que sa blessure se résorbait bien. Et que s’il se maintient en forme, il pourra intégrer le groupe qui se rendra à Madrid pour le Clasico le 26 octobre.

Une absence préjudiciable

Depuis que l’ailier brésilien est blessé, le Barça a perdu deux matches sur trois (contre le PSG et à Séville). Après deux premières saisons décevantes en Catalogne, il a explosé la saison passée, inscrivant 34 buts et délivrant 26 passes décisives en 57 matches toutes compétitions confondues. Par son énorme activité, il est le joueur offensif idéal pour Hansi Flick puisqu’il presse sans cesse ses adversaires et créé des brèches par ses appels. En son absence, Marcus Rashford a fait ce qu’il a pu mais il n’est pas au même niveau.

Entre Lamine Yamal qui a eu deux semaines pour se remettre sur pied après sa rechute de sa blessure aux adducteurs et Raphinha sur le retour, le FC Barcelone pourrait se présenter au Bernabeu avec un compartiment offensif revigoré. Robert Lewandowski sera absent car blessé, mais il a perdu sa place aux dépens de Ferran Torres. Pour peu que Fermin et Dani Olmo soit également de retour, les Blaugranas auront fière allure pour le Clasico !