Depuis qu’il a prolongé son contrat au FC Barcelone, le 13 juillet dernier, à sa majorité, Lamine Yamal a vu son salaire exploser. Et atteindre des sommets que le PSG se refuse aujourd’hui à approcher.

Ce mercredi, Frenkie De Jong a prolongé avec le FC Barcelone jusqu’en 2029. En contrepartie, le milieu néerlandais a dû consentir une grosse diminution de son salaire. Mundo Deportivo en a profité pour dévoiler les émoluments du vestiaire blaugrana. Et il apparaît que Lamine Yamal est désormais le joueur le mieux pays du FCB, et de loin, puisqu’il touche 40 M€ annuels ! C’est deux fois plus que Pedri, Raphinha ou De Jong, qui sont entre 18 et 20 M€. Et mine de rien, cette information a une importance cruciale concernant l’avenir de l’ailier.

40 M€ brut annuels, le PSG ne veut plus suivre

On sait, en effet, que le Qatar aurait voudrait faire venir Lamine Yamal au PSG. Et on ne doute pas que le champion d’Europe a les moyens de payer les 250 à 300 M€ d’indemnité attendus. Mais peut-il encore offrir des salaires comme à l’époque de Messi, Neymar et Kylian Mbappé ? C’est beaucoup moins sûr. Même si le sponsoring qatari et la victoire en C1 lui ont permis de conserver un budget à plus de 800 M€, il doit réduire la voilure car l’absence de droits TV le plombe, comme tous les autres clubs de L1. En outre, Luis Campos et Luis Enrique sont d’accord pour ne plus accorder des salaires gigantesques à quelques stars.

Si jamais il devait quitter le FC Barcelone, qui est le club de ses rêves, Lamine Yamal ne le ferait qu’en échange d’une proposition financière hors du commun. Pas pour un salaire revu à la baisse. Cette information de MD sur ses émoluments rend donc très peu probable un départ vers le PSG…