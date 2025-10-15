Ousmane Dembélé et ses proches auraient entamé des discussions avec le PSG pour une revalorisation salariale. Le club est d’accord, mais pas au montant espéré par le Ballon d’Or 2025…

L’Equipe annonce que des discussions ont lieu depuis quelque temps entre le PSG et Ousmane Dembélé au sujet d’une revalorisation salariale. Et que, contrairement à ce qu’on pourrait penser, elles ne se passent pas très bien. Déjà, le club nie l’existence d’une prime dans le contrat de son joueur pour l’obtention du Ballon d’Or. Mais le plus important, c’est que l’ailier estime que son incroyable saison 2024-25 mérite une récompense salariale. Le club est d’accord sur le principe. Mais les deux parties n’ont pas du tout les mêmes montants en tête.

Le PSG ne veut plus verser des salaires exorbitants

A la lecture de l’article, on comprend qu’Ousmane Dembélé aimerait avoir un salaire annuel digne de Neymar et Lionel Messi, c’est-à-dire autour de la trentaine de millions d’euros. Or, le PSG, confronté à la baisse des droits TV et qui a adopté une politique salariale beaucoup plus stricte depuis le départ de Kylian Mbappé, se refuse désormais à payer des montants aussi élevés. Pour se justifier, il répond à sa star que l’historique saison 2024-25 et les trophées individuels comme collectifs qui en ont découlé sont avant tout le fruit d’un travail collectif.

Bref, il risque d’y avoir de la friture sur la ligne entre le PSG et Ousmane Dembélé. Et l’on sait que l’ailier n’a jamais transigé sur ce point tout au long de sa carrière. Que ce soit à Rennes ou à Dortmund, il a forcé son départ dans des conditions houleuses. Et à Barcelone, il a passé plusieurs semaines en tribunes pour avoir un temps refusé de prolonger. Avant de partir l’été suivant pour Paris grâce à une clause habilement négociée. D’ici à ce que le même schéma se reproduise au PSG et qu’un départ se concrétise en juin…