Interrogé sur une possible arrivée de Lamine Yamal au PSG, Pierre Ménès a répondu qu’il voyait mal Luis Enrique donner son feu vert à l’arrivée d’un joueur dont le comportement ne correspond pas à ses valeurs.

Dans sa vidéo du jour avec des supporters, Pierre Ménès a été interrogé sur une possible arrivée de Lamine Yamal au PSG. La star du FC Barcelone, qui a prolongé en juillet, à sa majorité, jusqu’en 2030 avec une clause libératoire d’un milliard d’euros, serait la cible principale du Qatar, prêt à toutes les folies pour l’avoir. Mais c’est peu dire que le journaliste ne croit pas une seconde à la venue du 2e du Ballon d’Or 2025 et cela n’a rien à voir avec le sportif…

« C’est sûr que le profil est séduisant mais… »

« Lamine Yamal me paraît hors grille tarifaire et hors philosophie de Luis Enrique. C’est sûr que le profil est séduisant mais il y a l’autre partie de la chose. Il y a le comportement, l’entourage… Je suis profondément convaincu que tout cela déplaît à Luis Enrique et c’est pour ça que je n’y crois pas une seconde. »

On peut tout de même douter du fait que Luis Enrique ne serait pas favorable à l’arrivée de Lamine Yamal. Déjà parce que les critiques sur son comportement ne sont pas forcément fondées. Ensuite parce que l’entraîneur espagnol a réussi à travailler avec un Neymar à Barcelone. Enfin parce que Yamal est déjà le meilleur joueur de la planète et qu’aucun entraîneur ne refuserait de travailler avec lui !