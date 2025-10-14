FC Barcelone : le PSG prêt à piquer le rêve absolu du Barça au Mercato !

Le FC Barcelone a fait de Julián Álvarez (Atlético, 25 ans) sa priorité pour remplacer Robert Lewandowski à l’issue de son contrat en 2026, mais le Paris Saint-Germain pourrait bien contrarier ses plans.

Évoqué comme possible future destination de Lamine Yamal, le PSG joue sur plusieurs tableaux à la fois. En Espagne, la dernière rumeur lancée par Don Balon parle aujourd’hui d’un fort intérêt parisien pour Julian Alvarez.

Mécontent de son rôle à l’Atlético de Madrid et de sa relation avec Diego Simeone, l’attaquant argentin aurait même déjà commencé à envisager des pistes alternatives. Et le PSG figure en tête de liste. Désireux de viser de grandes compétitions et de jouer la Ligue des Champions à haut niveau, le joueur de 25 ans n’aurait pas caché son intention de quitter l’Atlético en coulisses. Le Barça est sa priorité, mais la situation financière délicate du club catalan pourrait ralentir le dossier.

Le PSG et le Bayern à fond sur Alvarez !

C’est là que le PSG entre en jeu. Sous la houlette de Luis Enrique, le club parisien peut offrir à Álvarez un projet sportif séduisant et un salaire à la hauteur de ses attentes. La polyvalence et l’intensité de l’attaquant argentin correspondent parfaitement au style de jeu imposé par l’Espagnol, et évoluer aux côtés des stars parisiennes représente un argument de poids.

Avec une enveloppe de 80 millions d’euros, le PSG peut sécuriser l’opération sans difficulté, alors que le Barça doit encore peaufiner son projet pour convaincre. Le Bayern Munich est également sur les rangs, prêt à intervenir si les Bavarois venaient à perdre Harry Kane. Mais pour le moment, c’est bien Paris qui pourrait frapper un grand coup en laissant le FC Barcelone le bec dans l’eau pour l’après Lewandowski.