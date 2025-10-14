Auteur d’un début de saison convaincant avec le FC Barcelone, Marcus Rashford a retrouvé un bon niveau en Catalogne. Mais alors que Hansi Flick souhaite absolument le conserver, Luis Enrique et le Paris Saint-Germain sont prêts à frapper un énorme coup sur le marché.

Le début de saison de Marcus Rashford ne passe pas inaperçu au FC Barcelone. Arrivé l’été dernier sous forme de prêt en provenance de Manchester United, l’Anglais était considéré comme un pari risqué. Mis à l’écart par Rúben Amorim, il semblait avoir perdu sa confiance et son instinct de tueur. Mais sous les ordres d’Hansi Flick, le joueur de 27 ans a totalement retrouvé la flamme. Positionné sur l’aile gauche ou dans un rôle plus libre, il rayonne : buts, passes décisives, influence dans le jeu… Le Rashford des belles années semble de retour.

Le Barça a flairé le bon coup en intégrant dans son prêt une option d’achat à 35 millions d’euros. Une somme qui semblait raisonnable à l’époque, mais qui paraît aujourd’hui presque dérisoire au vu du niveau affiché par l’international anglais. Conscient que le joueur attire désormais les convoitises, Hansi Flick a immédiatement demandé à Joan Laporta d’activer cette option dès le mercato de janvier, sans attendre la fin de saison.

Le PSG relance Rashford mais…

Mais dans l’ombre, un rival bien connu prépare une contre-offensive : le Paris Saint-Germain. Selon Don Balon, Luis Enrique, séduit par les prestations du Mancunien, verrait en lui le complément idéal à son attaque. Le club de la capitale serait prêt à monter jusqu’à 50 millions d’euros pour le recruter, tout en lui proposant un salaire bien supérieur à celui prévu par le Barça. Un scénario qui commence sérieusement à inquiéter Flick et Joan Laporta.

Du côté du joueur, Rashford se sent bien à Barcelone. Il savoure sa nouvelle vie, son rôle central dans le projet blaugrana et l’enthousiasme du public catalan. « C’est un rêve d’enfant de jouer pour ce club », aurait-il confié à ses proches. Une phrase qui rassure les dirigeants du Barça… mais qui ne suffira pas si le PSG décide de passer à l’action.