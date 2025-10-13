Outre le cas Lamine Yamal, le Paris Saint-Germain semble déjà préparer l’avenir. Après la vague de prolongations de 2025, le club de la capitale pourrait lancer une nouvelle série de signatures dès le début de l’année 2026.

Le PSG met les petits plats dans les grands. Selon PSG Inside Actus, Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Mbaye, Bradley Barcola et peut-être Ousmane Dembélé pourraient ainsi prolonger leur aventure parisienne dé ut 2026 ! Pour le tout nouveau Ballon d’Or, des discussions préliminaires sont prévues dès novembre entre les différentes parties.

L’idée du PSG est claire : garder ses talents majeurs tout en assurant une stabilité sur le long terme, essentielle pour le projet sportif de Luis Enrique. Cette stratégie de prolongations s’inscrit dans une politique plus large de fidélisation des jeunes et des cadres du club. Barcola et Mayulu, par exemple, représentent l’avenir de Paris et le club souhaite éviter toute fuite prématurée de ces jeunes pousses.

De même, Ruiz est pilier du milieu et un élément jugé indispensable pour poursuivre la conquête nationale et européenne. La direction du PSG entend ainsi réitérer le succès de 2025, où plusieurs prolongations stratégiques avaient permis de sécuriser des joueurs clés avant l’ouverture du mercato. Avec cette nouvelle vague attendue début 2026, Paris veut frapper fort en préparant sereinement les échéances sportives à venir.