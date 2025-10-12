Le PSG va enregistrer plusieurs retours après la trêve internationale.

Diminué ces dernières semaines, le PSG a tout de même enregistré de très bons résultats, dont une victoire à Barcelone (2-1) en Ligue des champions. Une sacrée perf. Mais l’infirmerie devrait se vider ces prochains jours avec plusieurs retours annoncés. Alors que 7 absents étaient déplorés lors du dernier déplacement à Lille (1-1), Luis Enrique devrait avoir davantage le choix des hommes dès le match de reprise du vendredi 17 octobre prochain contre le Racing Club de Strasbourg.

Kvara a rejoué, Dembélé et Doué ont repris

Blessés lors de la trêve internationale du mois de septembre, Ousmane Dembélé et Désiré Doué devraient faire leur retour à cette occasion puisqu’ils ont repris l’entraînement. Doué est un peu en avance sur le ballon d’Or 2025 puisqu’il a déjà réintégré les séances collectives au cours de la semaine passée. Kvicha Kvaratskhelia a déjà repris puisqu’il a joué hier soir contre l’Espagne, où la Géorgie s’est inclinée (0-2), à Elche. Enfin, de son côté, Bradley Barcola se testera en ce début de semaine.